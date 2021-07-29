Spotify відзвітував про зростання квартального доходу від реклами на 110% — до €275 млн, преміум передплатників вже 165 мільйонів
Spotify разом з багатьма іншими опублікував фінансовий звіт за другий квартал 2021 року.
- Дохід Spotify за квітень-червень склав €2,331 млрд — на 23% більше, ніж торік та на 9% перевищує показник першого кварталу. Операційний прибуток склав €12 млн проти €167 млн збитку рік тому. Водночас вільний грошовий потік, який отримується вирахуванням з операційного грошового потоку капітальних витрат, зріс з €27 млн до €34 млн.
- Окремо варто відзначити зростання квартального доходу від реклами на 110% — до €275 млн. Ключову роль у цьому відіграли подкасти, які минулого кварталу встановили новий рекорд по часу прослуховування. В Україні подкасти, на жаль, лишаються недоступними. В Spotify окремо відзначили, що подкаст «Joe Rogan Experience» американського коміка Джо Рогана «як і раніше перевершує сподівання». Наразі на платформі доступно 2,9 млн подкастів, тоді як трьома місяцями раніше їх було 2,6 млн, згадує The Wall Street Journal.
- За підсумками кварталу компанія отримала чистий збиток €20 млн, тоді як рік тому мала чистий прибуток €356 млн. Керівництво компанії повідомило, що компанія зосереджується на зростанні, а не на щоквартальному отриманні прибутку, зазначає Wall Street Journal, тоді як попередні збитки в основному були пов’язані з податками, які компанія повинна була сплачувати за працівників у Швеції.
- Кількість платних передплатників Spotify зросла на 20% та склала 165 мільйонів, а загальне число користувачів стрімінгового сервісу збільшилось на 22% і досягло 365 мільйонів.
Аудиторія Spotify
|Користувачі, млн
|II кв. 2020
|I кв. 2020
|II кв. 2021
|Всього щомісяця активних користувачів (MAU), млн осіб
|299
|356
|365
|Преміум передплатники, млн осіб
|138
|158
|165
|Власники безкоштовних акаунтів з рекламою, млн осіб
|161
|198
|200
- Конкурентні сервіси Apple Music та Amazon Music не діляться статистикою на регулярній основі, але останні відкриті дані, які зібрало Music Ally, говорять про 60 млн та близько 55 млн платних підписників відповідно. Інакше кажучи, Spotify далеко попереду.
- Spotify вдалося переломити тенденцію та домогтися збільшення середнього доходу на користувача у порівнянні з першим кварталом — з €4,12 до €4,29, не в останню чергу завдяки нещодавньому підвищенню вартості підписки в ЄС та Великій Британії. Але він все ще на 3% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
- На кінець другого кварталу у Spotify працювали 7 085 людей.
- У нинішньому кварталі Spotify очікує вийти на загальну аудиторію 377-382 мільйони при 170-174 мільйонах платних передплатників та отримати дохід €2,31-€2,51 мільярда. У четвертому кварталі 2021 року найпопулярніший музичний сервіс прогнозує 400-407 мільйони щомісячних активних користувачів при 177-181 мільйонах платних передплатників, а також дохід €2,48-€2,68 мільярда.
- Ще у лютому Spotify анонсував запуск до кінця року опції Hi-Fi, яка дозволить власникам Premium-підписки слухати музику в «CD-якості» без додаткової плати, але поки сервіс не поспішає ділитися деталями. Минулого місяця Apple Music додав підтримку Lossless та Dolby Atmos без додаткової плати.
Spotify запускает Spotify Hi-Fi — владельцы Premium-подписки смогут слушать музыку в «CD-качестве»