В Apple Music появилась поддержка Lossless и Dolby Atmos

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Оба улучшения доступны бесплатно для подписчиков Apple Music по всему миру, включая Украину.

О фактическом запуске обещанного стриминга аудио без потерь (lossless) и поддержке объемного звучания Spatial Audio (Dolby Atmos) объявили на вчерашней презентации Apple, и спустя несколько часов пользователи начали получать доступ к новым функциям. Обновление распространяется постепенно на стороне сервера.

Сейчас в lossless-качестве доступна четвертая часть каталога Apple Music — 20 миллионов из 75 миллионов песен. В Apple обещают перевести оставшуюся часть каталога в lossless до конца этого года. Напомним, Apple Music использует формат Apple Lossless Audio Codec (ALAC). Повышенное качество без сжатия доступно на iPhone, iPad, Mac, и Apple TV 4K, а колонки HomePod и HomePod Mini получат поддержку формата в одном из будущих обновлений прошивки. В то же время AirPods Max не смогут воспроизводить музыку в формате lossless.

Что же касается функции объемного звучания Spatial Audio, ее поддерживают встроенные динамики последних моделей iPhone, iPad и Mac, а также наушники AirPods и Beats с чипом H1 или W1. В Apple Music есть несколько специальных плейлистов, позволяющих оценить преимущества объемного звучания в разных жанрах. К настоящему моменту другие конкурирующие сервисы, включая Tidal и Amazon, тоже предлагают поддержку аудиоформатов с «объемным звуком».

Ранее конкурирующий Spotify анонсировал добавление в 2021 году опции Hi-Fi, которая позволит владельцам Premium-подписки слушать музыку в «CD-качестве» без дополнительной платы. Но пока что крупнейший сервис стриминга не объявил первую группу стран и точные сроки.