Спрос падает, а запасы — растут. Sony приостановила производство PS VR2

Месяц назад Sony анонсировала совместимость PS VR2 с ПК, которая должна появиться уже в этом году и стать спасательным кругом для полупровальной гарнитуры VR. В продолжение истории Bloomberg со ссылкой на информированные источники сообщает, что Sony вынужденно приостановила производство PS VR2, поскольку спрос все ниже, а складские запасы — все выше.

В дополнительных партиях PS VR2 нет никакой необходимости, пока Sony не распродаст имеющиеся запасы устройств. Конкретики относительно накопленного объема товара источники Bloomberg не предоставляют, лишь отмечают, что Sony отгрузила на рынок более 2 млн гарнитур PS VR2 с момента ее выпуска в феврале 2023 года.

По данным IDC, продажи PSVR2 сокращаются ежеквартально с момента ее дебюта. В то же время аналитики прогнозируют дальнейшее оживление спроса на VR-гарнитуры благодаря Apple, которая недавно вышла на этот рынок с нашумевшей Vision Pro. По прогнозу IDC, рынок VR ежегодно будет расти в среднем на 31,5% между 2023 и 2028 годами.

Динамика спада продаж PS VR2 от начала продаж PS VR2 с начала

Sony не ответила на запрос Bloomberg и пока что никак не прокомментировала сообщения о снижении продаж PS VR2.

Напомним, продажи PS VR2 стартовали в феврале 2023 года по цене $550. И достаточно высокая цена стала одним из факторов, которые сдерживали продажи гарнитуры. Другой весомый фактор — довольно скупой выбор игр. Сейчас на PS VR2 доступно около 160 игр, поэтому совместимость с ПК должна помочь расширить игровую библиотеку и привлекательность самой гарнитуры. Остается вспомнить, что недавняя реструктуризация бизнеса и массовые сокращения ударили по многим проектам — лондонская студия PlayStation Studios, которая работала над VR-играми, прекратила свое существование. Сокращения не обошли даже священную Guerrilla Games, разработавшую эксклюзив Horizon Call of the Mountain в популярной серии Horizon.

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