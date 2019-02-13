Спутниковый интернет Starlink все ближе к реальности: SpaceX запросила у FCC разрешение на установку 1 млн наземных терминалов

Как известно, амбициозный проект спутникового интернета Starlink компании SpaceX кроме запуска спутников в космос также предусматривает установку наземных терминалов. И вот сейчас стало известно, что SpaceX подала заявку в Федеральную комиссию по связи США (FCC), чтобы получить разрешение на установку наземных базовых станций. Всего, как указано в документе, компания хочет разместить на территории США до 1 млн таких станций.

Сообщается, что наземные терминалы Starlink будут рассчитаны на прием сигнала в частотном диапазоне 10,7-12,7 ГГц, тогда как передача будет вестись в полосе 14-14,5 ГГц. Напомним, первоначально говорилось, что SpaceX планирует обеспечить возможность подключения каждого наземного терминала к сети на скорости до одного гигабита в секунду. То есть, один такой терминал может обеспечить широкополосным интернетом (больше 10-15 мегабит в секунду) небольшое поселение. Более подробно о Starlink мы рассказывали в статье «Спутниковый интернет SpaceX: как устроена глобальная система Starlink».

Ранее сообщалось, что первая массовая партия спутников Starlink будет запущена в этом году, а к середине 2020-х годов спутниковая группировка должна быть полностью сформирована. Увы, пока неясно, как, когда и в каких количествах будут запускаться спутники. Но эта заявка на развертывание сети наземных терминалов явно указывает, что SpaceX не отложила проект в долгий ящик и готовится приступить к его реализации.

Напомним, в конце прошлого года появилась информация, что SpaceX готовится завершить очередной раунд финансирования на $500 млн, которые планирует направить как раз на реализацию проекта Starlink.