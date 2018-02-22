SpaceX успешно вывела на орбиту испанский спутник радиолокационного наблюдения PAZ и свои тестовые аппараты для глобального интернета Starlink

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Буквально только что SpaceX провела свой очередной (четвертый) успешный запуск в этом году. Изначально этот запуск должен был состояться 17 февраля, однако его три раза переносили по различным причинам, в последней раз из-за сильного ветра.

Ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту испанский спутник PAZ для радиолокационного наблюдения, а также тестовые спутники для раздачи интернета Microsat 2a и Microsat 2b. Запуск, как обычно, транслировался в прямом эфире на канале SpaceX в YouTube, вот запись трансляции:

Ракета Falcon 9 стартовала в 16:17 по киевскому времени с площадки SLC-4E на территории базы Ванденберг Военно-воздушных сил США в округе Санта-Барбара штата Калифорнии. В 16:31 было получено подтверждение об успешном развертывании спутника PAZ на низкой околоземной орбите.

Отметим, что этот испанский спутник – тот самый контракт, который SpaceX в прошлом году «отобрала» у «Роскосмоса». Первоначально этот аппарат планировалось запустить с помощью ракеты «Днепр» (конверсионная версия баллистической ракеты РС-20).

Что касается спутников Microsat 2a и Microst 2b, они являются частью проекта SpaceX по созданию низкоорбитальной системы связи Starlink. Компания планирует создать сеть из 12 тысяч спутников, обеспечив доступном в интернет весь мир. Если испытания пройдут успешно, создание сети завершится к 2024 году.

Общая масса выводимой полезной нагрузки составила 2150 кг при максимальной грузоподъемности ракеты примерно в 20 т. Но для этого запуска SpaceX использовала восстановленную первую ступень (B1038), ранее использовавшуюся для миссии Formosat-5. Кстати говоря, это была последняя старая модификация Block 3 и ее возвращение не планировалось изначально – ракета запускалась без посадочных ножек из расчета затопления в океане (если она опять не поплывет, как в прошлый раз).

Также в рамках этого запуска была предпринята попытка поймать обновленные обтекатели полезной нагрузки с более аэродинамической конструкцией и усовершенствованными парашютами, с помощью корабля-паука, о котором мы рассказывали на прошлой неделе. Но, увы, на сей раз удача отвернулась от компании и части упали на воду неподалеку от судна.

Следующий запуск Falcon 9 запланирован на это воскресенье, 25 февраля. В данном случае речь о миссии SES-11. Запуск будет произведен со стартовой площадки комплекса SLC-40 на мысе Канаверал с использованием новой первой ступени, ракета будет выводить на орбиту испанский телекоммуникационный спутник Hispasat 30W-6.

Источник: SpaceX