Спин-офф «Птичьего короба» с Марио Касасом в главной роли покажет, что происходило в Европе во время нашествия монстров, на которых нельзя смотреть

Испаноязычный спин-офф, получивший название «Птичий короб. Барселона», выйдет на Netflix 14 июля.

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Постапокалиптический фильм ужасов «Птичий короб» датского режиссера Сюзанны Бир рассказывал историю женщины Мелори (Сандра Буллок), которая пытается защитить свою семью от монстров, убивающих всех, кто на них смотрит. Лента вышла в 2018 году и получила смешанные отзывы критиков – хотя и была одним из самых популярных фильмов на Netflix в течение 28 дней с момента выхода.

События спин-оффа будут разворачиваться почти одновременно с оригиналом — правда, локацию перенесут в Европу, а главным героем будет бизнесмен из Барселоны, который пытается выжить. В трейлере Netflix показана паника на улицах испанского городка, где мужчина Себастиан (Марио Касас), взволнованно просмотрев новости, направляется к автомобилю, на который прямо с неба внезапно падает человеческое тело. Он пытается бежать из города и встречает по дороге других путешественников и должен будет «слепо» доверять им, чтобы выжить.

Компанию Касасу в борьбе с нашествием монстров составят Алехандра Ховард, Джорджина Кэмпбелл, Диего Кальва, Наила Шуберт, Лола Дуэньяс, Патрик Криадо, Гонсало Де Кастро, Мишель Дженнер и Леонардо Сбараглия. Режиссеры фильма — братья Алекс и Дэвид Пастор, ранее работавшие над триллером Netflix «The Occupant».