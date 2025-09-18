Сравнение камер Apple iPhone 17, Air и 17 Pro: в первых двух разница незаметна, а селфи-камера — "обновление года"

В сети появился новый обзор камер серии Apple iPhone 17. Фотограф Тайлер Сталман уделил отдельное внимание видео и фронтальным камерам.

Как известно из презентации, iPhone Air имеет одну основную камеру — 48 МП, с фокусным расстоянием 26 мм и светосилой f/1.6. Это тот самый модуль, что и в обычном iPhone 17, но без дополнительной сверхширокоугольной камеры. В то же время в iPhone 17 Pro и Pro Max стоит похожий 48 МП сенсор, но с фокусной 24 мм и светосилой f/1.78. Там также есть сверхширокоугольная камера и телефото с 4-кратным зумом.

Поэтому Сталман начал сравнение с фронтальной камеры базовых моделей. По его словам, «селфи-камера, вероятно, является самым большим обновлением года» благодаря квадратному сенсору и функции Center Stage. Функция автоматически переключает съемку между вертикальным и горизонтальным режимами (хотя сам ее выключил во время обзора). По его словам, держать iPhone вертикально во время горизонтальной съемки — довольно комфортно.

В дальнейшем фотограф перешел к сравнению iPhone 17 и iPhone Air. Для большинства пользователей разница между основными камерами будет незаметной. Зато в моделях Pro появились инструменты, которые ощутимо влияют на результат для тех, кто активно работает с фото и видео.

Среди главных изменений Сталман говорит о съемке ProRAW в формате JPEG-XL Lossy. Новинка позволит существенно уменьшить размер файлов без потери детализации и чтобы одновременно сохранить гибкость RAW. Для сравнения он взял iPhone 17 Pro и iPhone 14 Pro Max, где преимущество обычное было за новинкой. Смартфон создавал чистые фото с меньшим шумом и точными цветами, особенно при плохом освещении и зуме.

В видео также упомянули стабилизацию, видеосъемку и различия между Pro и Pro Max. Когда дело доходит до сравнения камер ведущих моделей, то разница между ними не заметна. Автор делает вывод: если вы пользуетесь iPhone 15 Pro или более старым, имеет смысл приобрести 17 Pro ради камеры.

Напоследок фотограф говорит, что Apple еще больше приблизила возможности новых iPhone к уровню профессиональных кинокамер. Однако эти функции станут доступными не только профи, но и обычным пользователям. Все-таки Apple сама называет камеры iPhone 17 Pro «восемь объективов в кармане».

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

Источник: 9to5mac