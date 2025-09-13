Фотомаркетинг Apple iPhone 17: почему три равно восьми и что такое "оптическое качество"

Apple традиционно делает громкие заявления о камерах в своих новых iPhone. На этот раз компания утверждает, что три основные камеры iPhone 17 Pro равны «восьми профессиональным объективам в вашем кармане», а единственная тыльная камера iPhone Air якобы заменяет четыре. Но что стоит за этими цифрами?

iPhone Air получил только одну основную камеру на задней панели — 48-мегапиксельный сенсор с объективом, который предлагает эквивалент фокусного расстояния 26 мм и светосилу f/1.6. Это тот же модуль, что используется в стандартном iPhone 17, который дополнительно имеет еще и сверхширокоугольный (0,5x) модуль. В случае iPhone 17 Pro и Pro Max применен похожий, но не идентичный модуль: 48 МП сенсор с фокусным расстоянием 24 мм и светосилой f/1.78. К нему добавляется сверхширокоугольная камера и телефото модуль с 4-кратным зумом.

Apple на презентации показала, что один модуль iPhone Air может работать как объективы с эквивалентным фокусным расстоянием 26 мм, 28 мм, 35 мм и 52 мм. Но здесь есть нюанс: при переходе к 52 мм (2-кратный зум) разрешение снижается до 12 МП. Для режимов 28 мм и 35 мм используется вычислительная фотография. В случае 28 мм формируется снимок в 24 МП из нескольких 12-мегапиксельных кадров в сочетании с одним 48-мегапиксельным. Для 35 мм используется центральная часть сенсора на 48 МП, также с выходом в 24 МП.

iPhone 17 Pro получил официально три модуля, но Apple называет их «восемь профессиональных объективов» (в прошлом году в iPhone 16 Pro было заявлено семь). Логика примерно такая: основная камера дает четыре варианта эквивалентных фокусных расстояний (24 мм, 28 мм, 35 мм, 52 мм). Далее идет 48 МП телефото модуль с 4-кратным зумом (100 мм, f/2.8) и возможностью делать снимки с 200 мм эквивалентом (8-кратный зум), но с понижением разрешения до 12 МП. Третий модуль — 48 МП сверхширокоугольный (13 мм, f/2.2). Он же используется и для макросъемки, и Apple позиционирует этот режим как отдельный «объектив», ведь результат существенно отличается от стандартного снимка.

Важно уточнить: все эти варианты Apple называет «оптическое качество», но на самом деле речь идет о комбинации фиксированной оптики и программной обработки. Настоящий оптический зум означает изменение фокусного расстояния благодаря подвижным элементам внутри объектива, а не цифровое кадрирование или вычислительные алгоритмы. Так что в случае iPhone правильнее говорить об имитации различных фокусных расстояний, а не о традиционном оптическом зуме.

Apple не впервые прибегает к маркетинговой «математике», где количество объективов или возможностей звучит убедительно на презентации, но вызывает вопросы у специалистов. Как показала практика, физическая оптика все равно дает более качественный результат, чем программные решения. Примером является сравнение Google Pixel 10 Pro с его ИИ-возможностями и профессиональной камеры Nikon с большим диапазоном оптического зума: в некоторых случаях смартфон справляется хорошо, но в серьезной фотографии физический объектив все же остается незаменимым.

Заявления Apple о «четырех» или «восьми» объективах в новых iPhone на самом деле следует понимать как маркетинговый способ показать различные фокусные расстояния и режимы съемки, доступные благодаря сочетанию сенсоров и программных алгоритмов. Для пользователя это означает большую гибкость в фото и видео без необходимости носить отдельную камеру с несколькими объективами. В то же время ожидать от смартфона настоящего оптического зума и соответствующего качества, как в профессиональных камерах, не стоит.

Источник: The Verge