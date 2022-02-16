Сравнительное видео показывает, как улучшилась игра Cyberpunk 2077 на разных консолях после выхода патча 1.5

Вскоре после выхода патча Cyberpunk 2077 1.5 и специальных версий для консолей PS5 и Xbox Series X|S в сервисе YouTube появились сравнительные видео, показывающие, как игра работает на консолях прошлого и текущего поколения. Для подготовки сравнительных видео применялись консоли PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 4 Pro, Xbox One X, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Обновление принесло улучшенную обработку теней и освещения, а также трассировку лучей для PS5 и Series X. В целом можно сделать вывод, что после выхода версии Cyberpunk 2077 1.5 игра выглядит и работает лучше практически на любой платформе. Вместе с тем на базовых версиях PS4 и Xbox One у игры всё ещё наблюдаются проблемы с производительностью.

Что касается поддержки трассировки лучей версиями для PS5 и Series X, то она имеет ограниченный характер. Разрешение изображения 1440p является общим для PS5, Xbox Series X и Xbox Series S, хотя CD Projekt RED заявляла, что игра работает в динамическом разрешении 4K на PS5 и Xbox Series X.

Наиболее заметные улучшения можно увидеть при обработке освещения общих теней. Вместе с тем на PS5 и Xbox Series X|S также улучшены некоторые текстуры, дальность прорисовки и анизотропная фильтрация.

Источник: wccftech