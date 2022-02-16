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Сравнительное видео показывает, как улучшилась игра Cyberpunk 2077 на разных консолях после выхода патча 1.5

Сравнительное видео показывает, как улучшилась игра Cyberpunk 2077 на разных консолях после выхода патча 1.5

Сравнительное видео показывает, как улучшилась игра Cyberpunk 2077 на разных консолях после выхода патча 1.5

Вскоре после выхода патча Cyberpunk 2077 1.5 и специальных версий для консолей PS5 и Xbox Series X|S в сервисе YouTube появились сравнительные видео, показывающие, как игра работает на консолях прошлого и текущего поколения. Для подготовки сравнительных видео применялись консоли PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 4 Pro, Xbox One X, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Обновление принесло улучшенную обработку теней и освещения, а также трассировку лучей для PS5 и Series X. В целом можно сделать вывод, что после выхода версии Cyberpunk 2077 1.5 игра выглядит и работает лучше практически на любой платформе. Вместе с тем на базовых версиях PS4 и Xbox One у игры всё ещё наблюдаются проблемы с производительностью.

Что касается поддержки трассировки лучей версиями для PS5 и Series X, то она имеет ограниченный характер. Разрешение изображения 1440p является общим для PS5, Xbox Series X и Xbox Series S, хотя CD Projekt RED заявляла, что игра работает в динамическом разрешении 4K на PS5 и Xbox Series X.

Наиболее заметные улучшения можно увидеть при обработке освещения общих теней. Вместе с тем на PS5 и Xbox Series X|S также улучшены некоторые текстуры, дальность прорисовки и анизотропная фильтрация.

Источник: wccftech


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