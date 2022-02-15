Cyberpunk 2077: патч 1.5 и выход версий для PS5 и Xbox Series X|S – что показали на стриме REDstreams

Разработчики из CD Projekt RED провели трансляцию REDstreams, во время которой поделились некоторыми новостями об игре Cyberpunk 2077.

Подтвердилась циркулировавшая ранее информация о скором выходе версий Cyberpunk 2077 для консолей PlayStation 5, Xbox Series S и Series X. Для устройств PS5 и Xbox Series X заявлена поддержка динамического разрешения 4K и трассировки лучей.

Версия для PS5 дополнительно получит поддержку особенностей геймпада DualSense, такие, как тактильная обратная связь, адаптивные триггеры и динамик. Владельцам консоли PlayStation 5 предстоит загрузить новую версию игры и перенести файл сохранения из версии для PlayStation 4.

Также разработчики представили патч Cyberpunk 2077 1.5 который принёс множество нововведений, улучшений и изменений. В игре предлагается улучшенная система перков, при этом все деревья перков были полностью переработаны. Некоторые перки были удалены, а также появились новые перки, некоторые из них привносят новые боевые возможности, такие как функциональное метание ножей.

Патч Cyberpunk 2077 1.5 также внедряет новую модель вождения, улучшения пользовательского интерфейса и меню. Кроме того, разработчики улучшили искусственный интеллект, теперь NPC будут более естественно реагировать на игрока и более эффективно вести бой, используя укрытия. Карта также была значительно улучшена, благодаря чему стало легче различать основные и побочные задания.

Патч Cyberpunk 2077 1.5 приносит новый контент в виде бесплатного DLC. Он добавляет в игру новое оружие (доступно в магазине Уилсона), новые квартиры и возможность их ремонта или смены интерьера, дополнительные активности в квартире, новые параметры персонализации персонажа, возможности изменить внешний вид Ви в любое время (взаимодействуя с зеркалом в квартире). Ещё патч добавил в игру бенчмарк и поддержку AMD FSR. С полным перечнем изменений патча Cyberpunk 2077 1.5 можно ознакомиться по следующему адресу.

Патч 1.5 и версии Cyberpunk 2077 для PS5 и Xbox Series X|S уже доступны. Размер патча — 47,1 ГБ. На PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S также предлагается демо-версия игры.

Источник: wccftech, The Verge