Сравниваем цены iPhone 14 в 37 странах — дороже всего новые смартфоны Apple обойдутся в Турции (от $1700 до $3150)

Сайт nukeni показал цены в долларах США iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max в 37 крупнейших странах. Данные отсортированы в возрастающем порядке цены, модели и вместимости запоминающего устройства.

Данные о ценах iPhone 14 взяты с официального веб-сайта Apple в каждой из стран. Если цена на сайте не включала налогового сбора, автор сводной таблицы высчитывал цену с его учетом, пользуясь данными из открытых источников – коррекция была проведена для США и Канады. В этих двух странах действуют разные налоговые ставки в зависимости от того, где совершается покупка, поэтому в таблице представлено две цены – для самой низкой и самой высокой ставки.

Самые дешевые iPhone 14 продаются в США – младшую модель можно купить за $ 829. А в Турции за него же придется заплатить эквивалент $1700. Эта страна, испытывающая сильнейшую инфляцию, сместила с пьедестала Бразилию ($1400) – традиционно самые дорогие iPhone всегда были там.

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В официальных магазинах Apple цены указаны в национальной валюте. В зависимости от курса может меняться актуальная стоимость в долларах в текущий момент. Отображение таблицы в других валютах можно увидеть на сайте первоисточника.