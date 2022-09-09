Apple повысила цену iPhone 14 на всех ключевых рынках, кроме США и Китая

Компания Apple подняла цену на серию iPhone 14 по сравнению с iPhone 13 на ключевых рынках. Однако в США и Китае цена на смартфон осталась прежней. Сейчас выставлены следующие цены:

Великобритания

iPhone 13: 779 фунтов стерлингов

iPhone 14: 849 фунтов стерлингов

Повышение цены на 70 фунтов стерлингов ($80)

Австралия

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iPhone 13: 1349 австралийских долларов

iPhone 14: 1399 австралийских долларов

Повышение цены на 50 австралийских долларов ($33)

Япония

iPhone 13: 98 800 японских иен

iPhone 14: 119 800 японских иен

Повышение цены на 21 000 японских иен ($146)

Германия

iPhone 13: 899 евро

iPhone 14: 999 евро

Повышение цены на 100 евро ($100)

Дорогие модели испытали более стремительный рост цен. Например, iPhone 14 Pro Max в Великобритании на стал 150 фунтов дороже. Аналитики считают, что одной из причин роста может быть увеличение стоимости компонентов и повышение курса доллара США в указанных странах. В среду британский фунт упал до самого низкого уровня по отношению к доллару с 1985 года. Также доллар США продолжает укрепляться по отношению к японской иене.

«Ключевым выводом является то, что евро и иена немного обесценились, что привело к несколько более высоким ценам», – сообщил CNBC Нил Шах, партнер Counterpoint Research.

Сохранение цен на двух самых больших рынках связано с сохранением лояльности пользователей, укреплением валюты в США и падением спроса на смартфоны в Китае. Компания слишком чувствительна к изменениям на этих рынках – отток пользователей здесь может привести к более существенному недополучению прибыли, чем заморозка цены на прежнем уровне.