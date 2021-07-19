Средняя скорость интернета Starlink по всему миру превысила 150 Мбит/с. В ЕС она выше, чем в США — 176 Мбит/с против 141 Мбит/с





Средняя скорость загрузки интернета в сети Starlink в глобальном масштабе перевалила за 150 Мбит/с. Об этом свидетельствуют данные Starlink Statuspage, где собраны данные результатов более семидесяти пользователей из разных регионов.

На сегодняшний день SpaceX проводит бета-тестирование Starlink в 12 странах и в конце июня число одновременных абонентов достигло без малого 70 тыс. человек. И хотя выборка Starlink Statuspage весьма скромная, она позволяет сравнить скорости Starlink в разных регионах мира.

Что интересно, показатели скорости в Европейском Союзе даже лучше, чем в США — на прием 176,2 Мбит/с при пинге 33,76 против 140,7 Мбит/с при пинге 50,9 с. В будущем SpaceX рассчитывает добиться сокращения среднего пинга ниже 20 мс. Если говорить о максимальных и минимальных скоростях, для Европы они составили соответственно 422 Мбит/с и 2,2 Мбит/с. К слову, в отдаленной перспективе SpaceX планирует увеличить скорость загрузки до впечатляющих 10 Гбит/с. Пинги в Европе тоже ниже: максимальные 365 мс против 985 мс, а минимальные — 18 мс против 11 мс.

Самые высокие скорости Starlink наблюдались Австралии. На данный момент SpaceX установила в стране 13 наземных станций Starlink, и высокие скорости, вероятно, связаны с меньшим количеством людей на наземную станцию, чем в США или Европе.

Для сравнения, в Украине средняя скорость скачивания с фиксированным ШПД составляет 43 Мбит/с, средняя скорость отдачи — 38 Мбит/с, а средний показатель задержки — 35 мс (данные исследования nPerf по итогам 2020 года). Если же говорить о мобильном интернете, то средняя скорость скачивания в зависимости от оператора варьируется от 21,17 Мбит/с (Vodafone) до 13,73 Мбит/с (Lifecell), выгрузки — 7,41-9,61 Мбит/с, а задержки — от 51,6 до 57,05 мс (данные исследования nPerf по итогам 2020-го).

В июле SpaceX завершила развертывание примерно одной трети спутников Starlink первой фазы (их на орбите уже более 1700 штук) и сейчас продолжает строительство инфраструктуры наземных станций, чтобы предоставить как можно большему числу пользователей возможность подключения. Ранее Илон Маск сделал ставку на еще 500 тыс. новых абонентов Starlink добавит еще в ближайшие 12 месяцев (в мае он говорил, что число заявок на подключение Starlink перевалило за 500 тыс.).

Уже в августе сеть Starlink, которая сейчас насчитывает более 1700 спутников, будет покрывать всю Землю, за исключением полярных зон.

На недавней конференции Mobile World Congress 2021 глава SpaceX Илон Маск поделился планами по развитию системы глобального спутникового интернета Starlink. Мы пересказывали основные положения выступление с упоминанием важных деталей, которые стали известны ранее, в нашей предыдущей заметке.