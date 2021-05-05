SpaceX повторила действующий рекорд — в девятый раз запустила и посадила одну и ту же ступень Falcon 9. Число заявок на подключение Starlink перевалило за 500 тыс.
Поздно вечером 4 мая SpaceX успешно отправила на орбиту очередную (25-ю) партию из 60 интернет-спутников Starlink версии 1.0, а первая ступень Falcon 9 с инвентарным номером B1049.9, летавшая в космос уже в девятый раз, без проблем села на морскую платформу Of Course I Still Love You, повторив действующий рекорд (теперь у SpaceX есть две такие первые ступени, летавшие в космос по девять раз). Запуск, как обычно, можно было наблюдать на YouTube-канале SpaceX.
Нынешняя версия ракеты Falcon 9 Block 5 спроектирована таким образом, что может повторно использоваться до 10 раз с минимальным межполетным обслуживанием и до 100 раз — с частичной заменой деталей первой ступени. SpaceX уже многократно использовала первые ступени Falcon 9 для последующих запусков: в общей сложности 26 ступеней использовались по несколько раз. Несмотря на существенную экономию, до сих пор доподлинно неизвестно, сколько запусков на практике способна выдержать одна и та же первая ступень.
SpaceX is set to fly a Falcon booster for a record 10th time as early as Sunday.https://t.co/FTgG5yzq2j
— Michael Baylor (@nextspaceflight) May 4, 2021
10-й запуск одной и той же первой ступени Falcon 9 запланирован на это воскресенье, 9 мая, в рамках миссии Starlink 27 v1.0. Это будет ступень с номером F9 B5 B1051.10. Еще одна цель SpaceX — сократить интервал между запусками Falcon 9 до суток. Сейчас рекорд составляет 27 дней. Еще в 2017 году Маск заявил о намерении запустить одну и ту же первую ступень Falcon 9 дважды за сутки, а спустя год заявил, что это случится не позже 2019 года. Возможно, SpaceX сможет достичь этой цели в этом году.
Вчерашний запуск — это 13-й запуск SpaceX в 2021 году, 116-й пуск РН Falcon 9 и 10-я миссия Starlink в этом году. Если помните, за весь 2020-й SpaceX провела 26 успешных миссий, из которых 14 — в интересах собственного проекта Starlink.
Ракета Falcon 9 со спутниками стартовала с пусковой площадки LC-39A космического центра имени Кеннеди во Флориде 4 мая в 22:01 по киевскому времени.
Liftoff! pic.twitter.com/lOjB4bcgvw
— SpaceX (@SpaceX) May 4, 2021
По уже отработанной схеме, через две с половиной минуты первая ступень отделилась, а на девятой минуте после запуска она совершила посадку на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане.
Falcon 9’s first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship – the 9th landing of this booster pic.twitter.com/wzPjMsu2z3
— SpaceX (@SpaceX) May 4, 2021
Вторая ступень отработала штатно и в итоге доставила спутники на запланированную орбиту. В ближайшие недели они доберутся до целевых орбит с помощью собственных двигателей на эффекте Холла, работающих на криптоне, и приступят к работе.
С этим запуском орбитальная группировка Starlink достигла 1 494 спутников (до завершения первой фазы (1584 аппарата) — осталось всего ничего). Уже этим летом спутниковый интернет Starlink, который уже обеспечивает пиковые скорости 400 Мбит/с, должен выйти из беты, а к концу года он должен покрыть большую часть планеты и стать полностью мобильным — SpaceX уже работает над портативной версией терминала спутникового интернета Starlink.
Буквально на прошлой неделе американский регулятор разрешил SpaceX разместить следующие 2 814 спутников на круговой орбите с высотой 550 километров вместо изначально планируемых 1150 километров. В то же время Илон Маск 4 мая рассказал, что на сегодняшний день SpaceX собрала более 500 тыс. заявок на подключение Starlink и нет никаких технических проблем с удовлетворением текущего спроса.
Американский регулятор разрешил SpaceX разместить следующие 2 814 спутников Starlink на более низкой орбите (550 км), несмотря на возражения Amazon и OneWeb
- SpaceX развивает проект Starlink как минимум с конца 2014 года — тогда Илон Маск впервые объявил о планах соединить весь мир глобальным спутниковым интернетом. С тех пор Starlink продвинулся дальше, чем проекты конкурентов OneWeb, и Samsung, и Amazon и Boeing вместе взятые.
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- В конце октября 2020 года Starlink перешел в стадию публичного бета-тестирования — программа под шуточным названием Better Than Nothing Beta стартовала 27 октября. Комплект необходимого оборудования (терминал, крепления и Wi-Fi маршрутизатор) стоит 499 долларов, а абонентская плата за услугу — 99 долларов в месяц. Установка оборудования и настройка максимально проста и занимает до пяти минут. Изначально бета-тест был ограничен северной частью США и южной частью Канады, но с 20 января SpaceX начала принимать заявки на подключение в большей части Канады и Великобритании. За три месяца бета-теста к Starlink в трех странах суммарно подключилось более 10 тысяч абонентов.
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- У SpaceX есть разрешение на 42 тысяч спутников (это вовсе не означает, что она планирует запускать столько). Компания предварительно оценивала затраты на реализацию проекта Starlink в $10 млрд, ожидая, что уже в первый же год работы система сможет принести доход порядка $30 млрд.
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- 3 марта 2021 года стало известно о планах SpaceX построить в Остине завод для выпуска комплектов Starlink в промышленных масштабах.
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- В будущем SpaceX также планирует выделить проект глобального спутникового интернета Starlink в отдельную компанию и вывести ее на биржу. Недавно Илон Маск рассказал, что выход Starlink на биржу возможен при хорошо прогнозируемом денежном потоке — и в этом году компании предстоит «пройти через глубокую пропасть отрицательного денежного потока».