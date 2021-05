SpaceX повторила действующий рекорд — в девятый раз запустила и посадила одну и ту же ступень Falcon 9. Число заявок на подключение Starlink перевалило за 500 тыс.

Поздно вечером 4 мая SpaceX успешно отправила на орбиту очередную (25-ю) партию из 60 интернет-спутников Starlink версии 1.0, а первая ступень Falcon 9 с инвентарным номером B1049.9, летавшая в космос уже в девятый раз, без проблем села на морскую платформу Of Course I Still Love You, повторив действующий рекорд (теперь у SpaceX есть две такие первые ступени, летавшие в космос по девять раз). Запуск, как обычно, можно было наблюдать на YouTube-канале SpaceX.

Нынешняя версия ракеты Falcon 9 Block 5 спроектирована таким образом, что может повторно использоваться до 10 раз с минимальным межполетным обслуживанием и до 100 раз — с частичной заменой деталей первой ступени. SpaceX уже многократно использовала первые ступени Falcon 9 для последующих запусков: в общей сложности 26 ступеней использовались по несколько раз. Несмотря на существенную экономию, до сих пор доподлинно неизвестно, сколько запусков на практике способна выдержать одна и та же первая ступень.

SpaceX is set to fly a Falcon booster for a record 10th time as early as Sunday.https://t.co/FTgG5yzq2j — Michael Baylor (@nextspaceflight) May 4, 2021

10-й запуск одной и той же первой ступени Falcon 9 запланирован на это воскресенье, 9 мая, в рамках миссии Starlink 27 v1.0. Это будет ступень с номером F9 B5 B1051.10. Еще одна цель SpaceX — сократить интервал между запусками Falcon 9 до суток. Сейчас рекорд составляет 27 дней. Еще в 2017 году Маск заявил о намерении запустить одну и ту же первую ступень Falcon 9 дважды за сутки, а спустя год заявил, что это случится не позже 2019 года. Возможно, SpaceX сможет достичь этой цели в этом году.

Вчерашний запуск — это 13-й запуск SpaceX в 2021 году, 116-й пуск РН Falcon 9 и 10-я миссия Starlink в этом году. Если помните, за весь 2020-й SpaceX провела 26 успешных миссий, из которых 14 — в интересах собственного проекта Starlink.

Ракета Falcon 9 со спутниками стартовала с пусковой площадки LC-39A космического центра имени Кеннеди во Флориде 4 мая в 22:01 по киевскому времени.

По уже отработанной схеме, через две с половиной минуты первая ступень отделилась, а на девятой минуте после запуска она совершила посадку

Falcon 9’s first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship – the 9th landing of this booster pic.twitter.com/wzPjMsu2z3 — SpaceX (@SpaceX) May 4, 2021

Вторая ступень отработала штатно и в итоге доставила спутники на запланированную орбиту. В ближайшие недели они доберутся до целевых орбит с помощью собственных двигателей на эффекте Холла, работающих на криптоне, и приступят к работе.

С этим запуском орбитальная группировка Starlink достигла 1 494 спутников (до завершения первой фазы (1584 аппарата) — осталось всего ничего). Уже этим летом спутниковый интернет Starlink, который уже обеспечивает пиковые скорости 400 Мбит/с, должен выйти из беты, а к концу года он должен покрыть большую часть планеты и стать полностью мобильным — SpaceX уже работает над портативной версией терминала спутникового интернета Starlink.

Буквально на прошлой неделе американский регулятор разрешил SpaceX разместить следующие 2 814 спутников на круговой орбите с высотой 550 километров вместо изначально планируемых 1150 километров. В то же время Илон Маск 4 мая рассказал, что на сегодняшний день SpaceX собрала более 500 тыс. заявок на подключение Starlink и нет никаких технических проблем с удовлетворением текущего спроса.