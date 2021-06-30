Глобальное покрытие уже в августе, 500 тыс. новых абонентов Starlink в течение года и инвестиции 20-30 млрд долларов — Илон Маск рассказал о развитии спутникового интернета SpaceX





Глава SpaceX Илон Маск, который на днях отметил 50-летие, на Mobile World Congress 2021 поделился не только апдейтом по первому орбитальному запуску системы Super Heavy и Starship (уже в июле орбитальный корабль будет установлен на орбитальную первую ступень), но и поделился планами по развитию системы глобального спутникового интернета Starlink. Тезисно приводим основные положения выступление с упоминанием важных деталей, которые стали известны ранее.