Глобальное покрытие уже в августе, 500 тыс. новых абонентов Starlink в течение года и инвестиции 20-30 млрд долларов — Илон Маск рассказал о развитии спутникового интернета SpaceX
Глава SpaceX Илон Маск, который на днях отметил 50-летие, на Mobile World Congress 2021 поделился не только апдейтом по первому орбитальному запуску системы Super Heavy и Starship (уже в июле орбитальный корабль будет установлен на орбитальную первую ступень), но и поделился планами по развитию системы глобального спутникового интернета Starlink. Тезисно приводим основные положения выступление с упоминанием важных деталей, которые стали известны ранее.
- Уже в августе сеть Starlink, которая сейчас насчитывает более 1700 спутников, будет покрывать всю Землю, за исключением полярных зон. На прошлой неделе эти же сроки обозначила президент и операционный директор компании SpaceX Гвинн Шотвелл. Важно оговорить, что покрытие вовсе не означает фактическую доступность сервиса — для предоставления услуг в каждой стране необходимо соответствующее разрешение регулятора.
- Starlink перешел в стадию публичного бета-тестирования в конце октября 2020 года (сначала программа была ограничена северной части США и южной части Канады) и за первые три месяца к нему суммарно подключилось более 10 тысяч абонентов. В рамках вчерашнего выступления по видеосвязи Илон Маск сделал ставку на еще 500 тыс. новых абонентов Starlink добавит еще в ближайшие 12 месяцев (в мае он говорил, что число заявок на подключение Starlink перевалило за 500 тыс.). На сегодняшний день SpaceX проводит бета-тестирование Starlink в 12 странах и на днях пиковое число одновременных абонентов достигло символического для Илона Маска рубежа в 69 420.
- Сейчас комплект необходимого оборудования Starlink (терминал, крепления и Wi-Fi маршрутизатор) стоит 499 долларов, а абонентская плата за услугу — 99 долларов в месяц. На конференции глава SpaceX признал, что каждый потребительский терминал Starlink обходится компании вдвое дороже — 1000 долларов. То есть, сейчас SpaceX продает терминалы «в минус», причем изначально его себестоимость была втрое выше — 3000 долларов. В апреле Гвинн Шотвелл упоминала о намерении дальнейшего снижение стоимостью производства терминалов — до «нескольких сотен долларов в течение следующего года или двух». Для достижения этой цели SpaceX планирует построить в Остине завод для выпуска комплектов Starlink в промышленных масштабах.
- Сейчас пиковые скорости интернета в сети Starlink достигают 400 Мбит/с, причем услуга стабильно работает невзирая на плохую погоду (сильный ветер, минусовую температуру и снегопады). А в отдаленной перспективе SpaceX планирует увеличить скорость загрузки до впечатляющих 10 Гбит/с.
- К концу 2021 года SpaceX планирует сделать Starlink мобильным и сейчас вовсю работает над портативной версией терминала. Недавно команда Starlink подписала сделки с двумя крупнейшими операторами мобильной связи (какими именно, Маск не уточнил). Ранее глава SpaceX прямо заявил, что Starlink — не конкурент мобильным сетям 5G. Проект нацелен не на плотно заселенные крупные города, являющиеся вотчиной мобильщиков, а на регионы с низкой и средней плотностью населения, которые им не слишком интересны.
- SpaceX предварительно оценивала затраты на реализацию проекта Starlink в 10 миллиардов долларов, ожидая, что уже в первый же год работы система сможет принести доход порядка 30 миллиардов долларов. Илон Маск обновил эту оценку — теперь он прогнозирует, что суммарные инвестиции в Starlink в итоге могут достичь 20-30 миллиардов долларов.
- В будущем SpaceX планирует выделить проект глобального спутникового интернета Starlink в отдельную компанию и вывести ее на биржу. Ранее Илон Маск говорил, что выход Starlink на биржу возможен при хорошо прогнозируемом денежном потоке — и в этом году компании предстоит «пройти через глубокую пропасть отрицательного денежного потока». По его словам, что проект может выйти на положительный денежный поток при уровне затрат 5-10 миллиардов долларов.
- В долгосрочной перспективе SpaceX рассматривает Starlink как источник доходов для главной цели — колонизации Марса. Сейчас SpaceX активно разрабатывает корабль следующего поколения Starship, который, как ожидается, в будущем позволит за один запуск выводить на орбиту около 400 спутников Starlink и обеспечит возможность расширения интернета Starlink на Луну и Марс после их успешной колонизации.
- SpaceX развивает проект Starlink как минимум с конца 2014 года — тогда Илон Маск впервые объявил о планах соединить весь мир глобальным спутниковым интернетом. С тех пор Starlink продвинулся дальше, чем проекты конкурентов OneWeb, и Samsung, и Amazon и Boeing вместе взятые. В первую очередь благодаря собственной многоразовой ракете Falcon 9 — в мае компания Илона Маска установила новый рекорд по многоразовому использованию, в десятый раз запустив и посадила одну и ту же первую ступень (и это явно не предел).