США обвинили северокорейскую хакерскую группу Lazarus в краже $625 млн из криптоигры Axie Infinity

Министерство финансов США обвиняет северокорейскую хакерскую группу Lazarus в краже криптовалюты из сети Ronin (блокчейн, поддерживающий криптоигру Axie Infinity) на сумму $625 млн. В четверг Министерство финансов США обновило санкции, включив в них адрес кошелька, на который поступили средства, и связало его с группой Lazarus.

Выявленный криптокошелёк в настоящее время содержит 148 тыс. монет Ethereum на общую сумму $445 млн. Менее суток назад с этого кошелька перевели на другой адрес 3302,6 Ethereum, что соответствует почти $10 млн. Система отслеживания транзакций криптовалюты Etherscan помечает адрес, как причастный к взлому Ronin. Напомним, 29 марта хакеры совершили одну из крупнейших на сегодня кражу криптовалюти, похитив Ethereum на сумму $625 млн.

Группа Lazarus, которая обвиняется в этом преступлении, связана со спецслужбами Северной Кореи и несёт ответственность за 7 атак в прошлом году. Группа получила известность благодаря взлому Sony Pictures в 2014 году, утечке комедии «Интервью», действие которой происходит в Северной Корее. Позже она использовала троянское вредоносное ПО для кражи миллионов из банкоматов в Азии и Африке в 2018 году, а также была связан с программой-вымогателем WannaCry.

Источник: The Verge