Китай испытал первую в мире летающую ветротурбину на 3 МВт: она обеспечивает энергией дом на 2 недели

Шадрін Андрій

Редакор та автор новин

Китай випробував першу у світі літаючу вітротурбіну на 3 МВт: вона забезпечує енергією будинок на 2 тижні

Китайская энергетическая компания успешно испытала экспериментальную ветротурбину, похожую на дирижабль, способную вырабатывать энергию в небе. Новаторское устройство для генерации энергии использует стабильные скорости ветра на высоте 6 500 футов (2 000 метров).


Разработанная Beijing Linyi Yunchuan Energy Technology, воздушная система ветровой энергии S2000 (AWES) представляет собой большой воздушный корабль, наполненный гелием, содержащий 12 ветротурбин. Аппарат поднимается на тысячи футов в воздух, чтобы использовать стабильные скорости ветра на больших высотах, которые вращают турбины и генерируют электроэнергию. Затем она передается вниз по тросовому кабелю на землю, где может быть подана в электросеть.

Во время тестового полета производители подняли S2000 на высоту 6 560 футов (2 000 метров) над провинцией Сычуань, сгенерировав 385 киловатт-часов электроэнергии. Этого достаточно, чтобы обеспечить среднее домохозяйство США примерно на 13,3 дня, согласно показателям потребления, предоставленным Управлением энергетической информации США. В целом S2000 имеет длину 197 футов (60 м), высоту и ширину 131 фут (40 м), сообщает Global Times. Общая установленная мощность системы составляет 3 мегаватта. Новая технология имеет несколько потенциальных сфер применения, отмечают разработчики.

«Одна из них — это автономные объекты, такие как пограничные посты, где она может служить относительно стабильным традиционным источником энергии. Другая — дополнять традиционные наземные ветроэнергетические системы, создавая трехмерный подход к поставке энергии», — пояснил Вэнь Ханьке, технический директор Linyi Yunchuan Energy Technology.

Однако есть нюанс: надежность тросового кабеля для стабильной передачи электроэнергии в сеть потребует дальнейших испытаний. Во всех населенных пунктах, кроме наиболее отдаленных сельских общин, кабель длиной 1,25 мили (2 000 м) может представлять опасную помеху для авиации. В Великобритании Управление гражданской авиации требует от тех, кто хочет запускать привязанные аэростаты на высоту более 200 футов (60 м), получать специальное разрешение, чтобы избежать риска для воздушных судов, пользующихся тем же воздушным пространством.


Помимо вопросов безопасности, S2000 также придется пройти строгие испытания, чтобы подтвердить его пригодность для надежной коммерческой эксплуатации. Стандартные ветротурбины требуют регулярного технического обслуживания, и этот аппарат может оказаться сложнее и дороже в обслуживании, поскольку для каждого ремонта его придется возвращать на землю. Впрочем, в случае масштабной реализации этот подход может иметь трансформационный потенциал для стран с ограниченным пространством для наземной ветрогенерации, таких как многие государства континентальной Европы, а также для тех, которые не имеют мелководных морских участков, необходимых для развития оффшорной ветроэнергетики, таких как Япония.

«Вбивця Starlink»: Китай створив першу в світі мікрохвильову зброю на 20 ГВт

Источник: Live Science

