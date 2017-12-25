Стали известны характеристики процессора Intel Core i7-8709G со встроенной графикой AMD Vega M

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Ещё до официальной презентации, запланированной на первый квартал 2018 года, в интернете появилась информация о MCM-процессоре (multi-chip module – многочиповый модуль) Intel Core i7-8709G. Некоторые характеристики этого устройства удалось узнать при помощи Futuremark SystemInfo.

Согласно имеющейся информации, процессор Kaby Lake-G MCM включает модуль 4-ядерного процессора на базе архитектуры Kaby Lake и модуль графической подсистемы AMD Radeon Vega M с выделенной памятью HBM2. По данным Futuremark SystemInfo, вычислительный модуль поддерживает возможность обработки 8 потоков данных и работает на базовой частоте 3,1 ГГц, а частота в режиме Turbo Boost составляет 3,9 ГГц.

Графической ядро Radeon RX Vega M (694C:C0) работает на частоте 1,19 ГГц. О характеристиках GPU сведений больше нет, зато известны некоторые данные о подсистеме памяти. Для нужд графического ядра доступны 4 ГБ памяти HBM2 с частотой 800 МГц и шиной доступа 128 бит. Пропускная способность памяти составляет 204,8 ГБ/с.

Источник: techpowerup