Стали известны цены новеньких смартфонов Meizu 16, Meizu М8 и Meizu X8 для Украины

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Как известно, вчера Meizu представила целую россыпь новых смартфонов и прочих устройств. Теперь мы можем узнать, когда и почем можно будет купить новинки в Украине.

Украинская розничная сеть «Цитрус», являющаяся эксклюзивным официальным дистрибьютором Meizu, уже начала принимать предзаказы на представленные вчера смартфоны Meizu 16X (у нас он будет называться Meizu 16) Meizu V8 (Meizu М8) и Meizu X8 на своем сайте, обещая начать отгрузки во второй половине октября. Более точная дата начала продаж пока не называется.

Что касается цен, они следующие:

Meizu 16:

6+64 ГБ — 10 999 грн

6+128 ГБ — 12 499 грн

Meizu M8:

3+32 ГБ — 5 499 грн

Meizu Х8:

6+64 ГБ — 8 499 грн

6+128 ГБ — 9 999 грн

Представленная вместе со смартфонами Bluetooth-гарнитура Meizu EP52 Lite с защитой от проникновения влаги IPX5 и автономностью до 8 часов у нас будет стоить 999 грн, а обновленный внешний аккумулятор Meizu 3 на 10 000 мАч с поддержкой двунаправленной быстрой зарядки – 599 грн.

Ниже приводим основные характеристики новеньких смартфонов Meizu.

Meizu M8:

Дисплей: 5.7″, HD+

Процессор: 8-ядерный MediaTek Helio P22

Камера: двойная: 12+5 Мп

Память: накопитель 64 ГБ, 4 ГБ ОЗУ

Аккумулятор: 3200 мАч

Операционная система: Android 8.0 (Oreo) + Flyme 7.5

Meizu X8:

Дисплей: IPS, 6.15″, 1080х2160, 18.5:9

Процессор: 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 710

Основная камера: двойная: 12+5 МП (f/1.9), матрица IMX362

Фронтальная камера: 20 МП, f/2.0

Память: накопитель 64/128 ГБ, 4/6 ГБ ОЗУ

Аккумулятор: 3210 мАч, быстрая зарядка Quick Charge 3.0

Операционная система: Android 8.0 (Oreo) + Flyme 7.5

Meizu 16:

Дисплей: Super AMOLED, 6″, 1080х2160, 18:9

Процессор: 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 710

Основная камера: двойная: 12+20 МП (f/1.8 + f/2.6), матрицы Sony IMX 350 и 380 с оптической стабилизацией

Фронтальная камера: 20 МП, f/2.0

Память: накопитель 64/128 ГБ, 6 ГБ ОЗУ

Аккумулятор: 3100 мАч, быстрая зарядка mCharge 4.0

Операционная система: Android 8.0 (Oreo) + Flyme 7.5

Более подробно прочитать о смартфонах вы можете в наших вчерашних новостях: Meizu M8, Meizu X8 и Meizu 16.