Стали известны цены новеньких смартфонов Meizu 16, Meizu М8 и Meizu X8 для Украины
Как известно, вчера Meizu представила целую россыпь новых смартфонов и прочих устройств. Теперь мы можем узнать, когда и почем можно будет купить новинки в Украине.
Украинская розничная сеть «Цитрус», являющаяся эксклюзивным официальным дистрибьютором Meizu, уже начала принимать предзаказы на представленные вчера смартфоны Meizu 16X (у нас он будет называться Meizu 16) Meizu V8 (Meizu М8) и Meizu X8 на своем сайте, обещая начать отгрузки во второй половине октября. Более точная дата начала продаж пока не называется.
Что касается цен, они следующие:
Meizu 16:
- 6+64 ГБ — 10 999 грн
- 6+128 ГБ — 12 499 грн
Meizu M8:
- 3+32 ГБ — 5 499 грн
Meizu Х8:
- 6+64 ГБ — 8 499 грн
- 6+128 ГБ — 9 999 грн
Представленная вместе со смартфонами Bluetooth-гарнитура Meizu EP52 Lite с защитой от проникновения влаги IPX5 и автономностью до 8 часов у нас будет стоить 999 грн, а обновленный внешний аккумулятор Meizu 3 на 10 000 мАч с поддержкой двунаправленной быстрой зарядки – 599 грн.
Ниже приводим основные характеристики новеньких смартфонов Meizu.
Meizu M8:
- Дисплей: 5.7″, HD+
- Процессор: 8-ядерный MediaTek Helio P22
- Камера: двойная: 12+5 Мп
- Память: накопитель 64 ГБ, 4 ГБ ОЗУ
- Аккумулятор: 3200 мАч
- Операционная система: Android 8.0 (Oreo) + Flyme 7.5
Meizu X8:
- Дисплей: IPS, 6.15″, 1080х2160, 18.5:9
- Процессор: 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 710
- Основная камера: двойная: 12+5 МП (f/1.9), матрица IMX362
- Фронтальная камера: 20 МП, f/2.0
- Память: накопитель 64/128 ГБ, 4/6 ГБ ОЗУ
- Аккумулятор: 3210 мАч, быстрая зарядка Quick Charge 3.0
- Операционная система: Android 8.0 (Oreo) + Flyme 7.5
Meizu 16:
- Дисплей: Super AMOLED, 6″, 1080х2160, 18:9
- Процессор: 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 710
- Основная камера: двойная: 12+20 МП (f/1.8 + f/2.6), матрицы Sony IMX 350 и 380 с оптической стабилизацией
- Фронтальная камера: 20 МП, f/2.0
- Память: накопитель 64/128 ГБ, 6 ГБ ОЗУ
- Аккумулятор: 3100 мАч, быстрая зарядка mCharge 4.0
- Операционная система: Android 8.0 (Oreo) + Flyme 7.5
Более подробно прочитать о смартфонах вы можете в наших вчерашних новостях: Meizu M8, Meizu X8 и Meizu 16.