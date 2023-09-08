Новости Игры 08.09.2023 в 09:31

Starfield уже привлекла более 6 млн игроков – это лучший старт среди всех игр Bethesda

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Новая игра Starfield, полноценный релиз которой состоялся 6 сентября, продолжает привлекать игроков. Вчера сообщалось, что в ночь выхода в нее одновременно играли более 1 млн игроков. А теперь в аккаунте игры в X (ранее Twitter) появилось сообщение, что количество игроков Starfield уже превысило 6 млн, что делает ее крупнейшим релизом игры Bethesda за все время.

Вместе с тем в Steam наблюдается некоторое снижение интереса игроков к Starfield. После достижения пика в 269,2 тыс. игроков онлайн вечером после выхода игры, в следующий вечер размер максимальной аудитории пошёл на спад ─ 258,1 тыс.

Starfield уже привлекла более 6 млн игроков – это лучший старт среди всех игр Bethesda

Также следует отметить, что выход игры нельзя назвать безоблачным. Многие игроки жалуются на плохую оптимизацию Starfield на ПК. В ответ на это глава Bethesda Тодд Ховард порекомендовал обновить компьютер, так как это игра следующего поколения с продвинутыми технологиями.

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