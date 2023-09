Starfield уже привлекла более 6 млн игроков – это лучший старт среди всех игр Bethesda

Новая игра Starfield, полноценный релиз которой состоялся 6 сентября, продолжает привлекать игроков. Вчера сообщалось, что в ночь выхода в нее одновременно играли более 1 млн игроков. А теперь в аккаунте игры в X (ранее Twitter) появилось сообщение, что количество игроков Starfield уже превысило 6 млн, что делает ее крупнейшим релизом игры Bethesda за все время.

As of this morning, #Starfield has already surpassed 6 million players, making it the biggest Bethesda game launch of all time. pic.twitter.com/4yZa1lAYjW

— Starfield (@StarfieldGame) September 7, 2023