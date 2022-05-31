Starlink V2.0: Илон Маск поделился новыми деталями относительно интернет-спутников нового поколения — в три раза тяжелее и в 5-10 раз выше пропускная способность

Гендиректор SpaceX Илон Маск рассказал о втором поколении интернет-спутников Starlink. В интервью YouTube-блогеру Тиму Додду Маск заявил, что SpaceX уже создала один рабочий прототип Starlink Gen2/V2.0 и он находится на заводе Starship в Южном Техасе.

Помогаем Поможем собрать средства на тепловизоры для спасателей Николаевской и Харьковской областей

Также Маск раскрыл характеристики спутника нового поколения. По его словам, Starlink V2.0 имеет вес около 1,25 тонны, его длина – почти семь метров, а также он более эффективен, чем «Starlink 1».

So each Starlink V2 satellite might weigh ~3x more than V1.5 but offer 5-10x more throughput. Combined with higher-volume mass-production, that’s the only way I can parse that leaked Musk memo suggesting that Starlink V2 would be much more sustainable/profitable than V1/V1.5. — Eric Ralph (@13ericralph31) April 6, 2022

Для сравнения: первое поколение спутников в пять раз легче Starlink V2.0 – 260 кг. При этом новая разработка будет «почти на порядок более мощной», чем спутники первого поколения, но конкретных цифр Маск не назвал. Но известно, что первые Starlink имели пропускную способность 18 Гбит/с, а V1.5 — немного больше. По слухам, версия V2.0 добавят около 140-160 Гбит/с к мегасозвездию Starlink.

А учитывая, что Starship потенциально может обеспечить в 10 раз большую производительность запуска спутников, чем Falcon 9, один полет суперракеты может увеличить всю пропускную способность спутникового интернета примерно в 20 раз по сравнению с нынешними ракетами-носителями.

Для примера: один запуск спутников первого поколения при помощи Falcon 9 добавлял примерно 1080 Гбит/с к общей пропускной способности. А запуск Starship со 120 спутниками Starlink второго поколения добавит около 19000 Гбит/с.

Мегасозвездие из 30 тысяч Starlink V2.0 сможет обеспечить пропускную способность в 1250 Тбит/с на всей планете (за исключением Антарктиды). Это значит, что компания сможет обслуживать сотни миллионов абонентов по всему миру.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Но это лишь планы. Если учитывать сложности с получением лицензии от FCC, SpaceX сможет только половину всего созвездия в течение шести лет. Это 130 запусков Starship или 22 старта в год. Но даже Falcon 9, который меньше в 10 раз, смогли запустить 22 раза за год лишь в 2020-м.