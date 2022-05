Starlink V2.0: Илон Маск поделился новыми деталями относительно интернет-спутников нового поколения — в три раза тяжелее и в 5-10 раз выше пропускная способность

Гендиректор SpaceX Илон Маск рассказал о втором поколении интернет-спутников Starlink. В интервью YouTube-блогеру Тиму Додду Маск заявил, что SpaceX уже создала один рабочий прототип Starlink Gen2/V2.0 и он находится на заводе Starship в Южном Техасе.

Также Маск раскрыл характеристики спутника нового поколения. По его словам, Starlink V2.0 имеет вес около 1,25 тонны, его длина – почти семь метров, а также он более эффективен, чем «Starlink 1».

So each Starlink V2 satellite might weigh ~3x more than V1.5 but offer 5-10x more throughput. Combined with higher-volume mass-production, that’s the only way I can parse that leaked Musk memo suggesting that Starlink V2 would be much more sustainable/profitable than V1/V1.5.

