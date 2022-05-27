Starlink (спутниковый интернет SpaceX) преодолел рубеж в 400 тыс. абонентов

За последние несколько месяцев SpaceX существенно «прокачала» свой проект спутникового интернета — он стал доступен и в самолетах, и в автомобилях (1 и 2). В то же время, значительно расширилась география доступности сервиса — по состоянию на май Starlink уже работает в 36 странах мира (и в Украине). Между тем количество абонентов Starlink по всему миру перевалило за 400 тыс. Чтобы добиться такого результата, сервису понадобилось чуть больше полутора лет. Это стало известно из специальной презентации, подготовленной SpaceX для Федеральной комиссии по связи США (FCC), отмечает CNBC.

Можно вспомнить, что два месяца назад SpaceX сообщала о 250 тыс. абонентах Starlink, а по состоянию на середину ноября 2021 спутниковым интернетом пользовалось около 140 тысяч пользователей в 20+ странах и еще более 750 тыс. находились в очереди на подключение. В августе 2021 года на MWC CEO SpaceX Илон Маск рассказывал о планах привлечь 500 тыс. новых абонентов Starlink в течение ближайших 12 месяцев. Как видим, SpaceX имеет все шансы достичь поставленных целей.

В начале месяца аналитики Apptopia в своем отчете отмечали, что Starlink в Украине ежедневно активно пользуется около 150 тыс. человек, и это впечатляет. Хотя, может быть, Украина не входит в эти 400 тыс., поскольку на карте наша страна пока обозначена такой, где ожидается запуск — мы уже объясняли, что это связано с сертификацией. Кроме того, в настоящее время Starlink в Украине бесплатный — с начала войны SpaceX и правительство США вместе с другими международными организациями направили в Украину более 10 тыс. терминалов. Но все равно это большая доля.

Сейчас они обеспечивают высокоскоростной интернет в городах по всей Украине (скорость на прием около 150 Мбит/с), в том числе и в регионах, которые подверглись катастрофическим разрушениям в результате авиаударов и обстрелов оккупационными российскими войсками.

Сейчас терминалы Starlink в Украине преимущественно работают для объектов социальной инфраструктуры – это школы, больницы, сельские советы, пожарные части. После увольнения городков Киевщины и Черниговщины мобильные операторы начали восстанавливать связь с помощью Starlink. Кабельные интернет-провайдеры также полагаются на Starlink — в Черниговской области из-за мощных боев было повреждено 10 км магистрального кабеля. Благодаря одному наземному терминалу интернет-провайдер «Барышевка-Нет» мгновенно восстановил сеть в пяти селах (Мочалище, Ракитное, Соколовка, Красное и Бирки). Интернет появился у 143 абонентов (около 400 человек).

SpaceX быстро увеличивает количество спутников Starlink на орбите — их уже там около 2500 штук. Кстати, по оценке ООН всего на орбите около 8200 спутников. То есть спутники Starlink уже составляют примерно 30% от общего количества действующих аппаратов.

Подробнее об особенностях и практическом использовании Starlink в городской среде — в отдельном материале на сайте.