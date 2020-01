SpaceX отправила на орбиту четвертую партию из 60 спутников для раздачи глобального интернета Starlink

Буквально только что SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 с очередной (четвертой) партией из 60 спутников в рамках собственного проекта глобальной спутниковой интернет-сети нового поколения Прямая трансляция запуска ведется на YouTube-канале SpaceX.

Изначально этот запуск планировался на 20 января, но несколько раз переносился из-за плохой погоды. Как упоминалось выше, это уже четвертая партия из 60 спутников

Подробности об устройстве системы спутникового интернета SpaceX можно узнать из нашего материала.

Что касается подробностей запуска, на сей раз SpaceX использовала первую ступень F9 B5 (B1051.3), восстановленную после двух успешных запусков. Ранее на ней уже запускали трио спутников дистанционного зондирования Земли RADARSAT и пилотируемый корабль Crew Dragon в рамках первого демонстрационного полета к МКС.

Ракета Falcon 9 стартовала с пусковой площадки комплекса SLC-40 на мысе Канаверал 29 января в 16:07 по киевскому времени. Спустя 2 минуты 40 секунд произошло разделение ступеней, а на 8 минуте 23 секунде успешно села на морскую платформу «Of Course I Still Love You» в Атлантическом океане.

Falcon 9’s first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship – our 49th successful landing of an orbital class booster pic.twitter.com/QyR3zyPcIp

— SpaceX (@SpaceX) January 29, 2020