SpaceX отправила на орбиту четвертую партию из 60 спутников для раздачи глобального интернета Starlink
Буквально только что SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 с очередной (четвертой) партией из 60 спутников в рамках собственного проекта глобальной спутниковой интернет-сети нового поколения Starlink. Прямая трансляция запуска ведется на YouTube-канале SpaceX.
Изначально этот запуск планировался на 20 января, но несколько раз переносился из-за плохой погоды. Как упоминалось выше, это уже четвертая партия из 60 спутников Starlink, предыдущая партия была выведена 7 января. Таким образом, с этим запуском орбитальная группировка спутников Starlink увеличится до 240 штук (за минусом тех нескольких, что сошли с орбиты).
Ранее Маск говорил, что для обеспечения минимального покрытия необходимо довести общее число спутников до 420 штук, но рекомендуемое количество аппаратов для обеспечения нормальной работы сети — 780 штук. Уже в этом году SpaceX планирует начать предоставлять услуги связи первым клиентам в США и Канаде, а полноценное развертывание сети по всему миру намечено на середину 2020-х годов.
В следующем месяце SpaceX планирует провести еще два полноценных запуска в интересах Starlink, добавив еще 120 спутников, а до конца года в плане числится еще восемь запусков спутников Starlink. Так что причин сомневаться, что вскоре Starlink заработает на коммерческой основе, нет.
Подробности об устройстве системы спутникового интернета SpaceX можно узнать из нашего материала.
Что касается подробностей запуска, на сей раз SpaceX использовала первую ступень F9 B5 (B1051.3), восстановленную после двух успешных запусков. Ранее на ней уже запускали трио спутников дистанционного зондирования Земли RADARSAT и пилотируемый корабль Crew Dragon в рамках первого демонстрационного полета к МКС.
Liftoff! pic.twitter.com/rFRtJuTXFL
— SpaceX (@SpaceX) January 29, 2020
Ракета Falcon 9 стартовала с пусковой площадки комплекса SLC-40 на мысе Канаверал 29 января в 16:07 по киевскому времени. Спустя 2 минуты 40 секунд произошло разделение ступеней, а на 8 минуте 23 секунде успешно села на морскую платформу «Of Course I Still Love You» в Атлантическом океане.
Falcon 9’s first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship – our 49th successful landing of an orbital class booster pic.twitter.com/QyR3zyPcIp
— SpaceX (@SpaceX) January 29, 2020
Обновляя статистику, с того самого исторического 31 марта 2017 года с первым успешным повторным запуском восстановленной Falcon 9 компания SpaceX уже 49 раз (из 57 попыток) успешно возвращала первые ступени. 22 из восстановленных ступеней Falcon 9 использовались повторно дважды, включая пару боковых ускорителей Falcon Heavy, шесть летали в космос трижды с последующим успешным возвращением, еще три — четырежды. Напомним, нынешняя версия ракеты Falcon 9 Block 5 может повторно использоваться до 10 раз с промежуточными техническими осмотрами и до 100 раз — с частичной заменой деталей первой ступени, так что ждем новых рекордов.
Вторая ступень отработала штатно и доставила спутники на запланированную орбиту.
Successful deployment of 60 Starlink satellites confirmed! pic.twitter.com/AHkQYB3uNV
— SpaceX (@SpaceX) January 29, 2020
Кроме того, на сей раз SpaceX удалось поймать половину головного обтекателя ракеты в большую сеть на специальном судне Ms. Tree. В ходе трансляции говорили, что второй корабль-паук Ms. Chief с большой натянутой сетью почти поймал вторую часть. Это уже третья успешно пойманная в сеть створка. Впервые это удалось сделать прошлым летом в рамках запуска Falcon Heavy
Ms. Tree caught a fairing half – our third successful catch! pic.twitter.com/VJU8asg4gS
— SpaceX (@SpaceX) January 29, 2020
Производство обтекателя обходится примерно в $6 млн (примерно 10% стоимости ракеты). В дальнейшем SpaceX планирует использовать эти компоненты повторно. Сейчас повторный запуск ракеты Falcon 9 стоит около $50 млн. Но ранее Илон Маск говорил, что в будущем, когда повторно будут использоваться не только первые ступени, но и вторые ступени (от этих планов пока решили отказаться) и головные обтекатели, затраты на запуск снизятся более чем в 100 раз!