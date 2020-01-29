SpaceX отправила на орбиту четвертую партию из 60 спутников для раздачи глобального интернета Starlink

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Буквально только что SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 с очередной (четвертой) партией из 60 спутников в рамках собственного проекта глобальной спутниковой интернет-сети нового поколения Прямая трансляция запуска ведется на YouTube-канале SpaceX.

Изначально этот запуск планировался на 20 января, но несколько раз переносился из-за плохой погоды. Как упоминалось выше, это уже четвертая партия из 60 спутников

Подробности об устройстве системы спутникового интернета SpaceX можно узнать из нашего материала.

Что касается подробностей запуска, на сей раз SpaceX использовала первую ступень F9 B5 (B1051.3), восстановленную после двух успешных запусков. Ранее на ней уже запускали трио спутников дистанционного зондирования Земли RADARSAT и пилотируемый корабль Crew Dragon в рамках первого демонстрационного полета к МКС.

Ракета Falcon 9 стартовала с пусковой площадки комплекса SLC-40 на мысе Канаверал 29 января в 16:07 по киевскому времени. Спустя 2 минуты 40 секунд произошло разделение ступеней, а на 8 минуте 23 секунде успешно села на морскую платформу «Of Course I Still Love You» в Атлантическом океане.

Falcon 9’s first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship – our 49th successful landing of an orbital class booster pic.twitter.com/QyR3zyPcIp — SpaceX (@SpaceX) January 29, 2020

Обновляя статистику, с того самого исторического 31 марта 2017 года с первым успешным повторным запуском восстановленной Falcon 9 компания SpaceX уже 49 раз (из 57 попыток) успешно возвращала первые ступени. 22 из восстановленных ступеней Falcon 9 использовались повторно дважды, включая пару боковых ускорителей Falcon Heavy, шесть летали в космос трижды с последующим успешным возвращением, еще три — четырежды. Напомним, нынешняя версия ракеты Falcon 9 Block 5 может повторно использоваться до 10 раз с промежуточными техническими осмотрами и до 100 раз — с частичной заменой деталей первой ступени, так что ждем новых рекордов.

Вторая ступень отработала штатно и доставила спутники на запланированную орбиту.

Successful deployment of 60 Starlink satellites confirmed! pic.twitter.com/AHkQYB3uNV — SpaceX (@SpaceX) January 29, 2020

Кроме того, на сей раз SpaceX удалось поймать половину головного обтекателя ракеты в большую сеть на специальном судне Ms. Tree. В ходе трансляции говорили, что второй корабль-паук Ms. Chief с большой натянутой сетью почти поймал вторую часть. Это уже третья успешно пойманная в сеть створка. Впервые это удалось сделать прошлым летом в рамках запуска Falcon Heavy

Ms. Tree caught a fairing half – our third successful catch! pic.twitter.com/VJU8asg4gS — SpaceX (@SpaceX) January 29, 2020

Производство обтекателя обходится примерно в $6 млн (примерно 10% стоимости ракеты). В дальнейшем SpaceX планирует использовать эти компоненты повторно. Сейчас повторный запуск ракеты Falcon 9 стоит около $50 млн. Но ранее Илон Маск говорил, что в будущем, когда повторно будут использоваться не только первые ступени, но и вторые ступени (от этих планов пока решили отказаться) и головные обтекатели, затраты на запуск снизятся более чем в 100 раз!