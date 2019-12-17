SpaceX вывела на орбиту очень тяжелый спутник связи JCSAT 18/Kacific 1, сохранив первую ступень Falcon 9, но поймать створки головного обтекателя в сеть на сей раз не удалось





В ночь на 17 декабря SpaceX осуществила 13-й (в этом году) запуск, в рамках которого в 11-й раз была запущена ракета-носитель Falcon 9 (еще дважды в этом году использовалась сверхтяжелая ракета-носитель Falcon Heavy — запуск арабского спутника Arabsat 6A и миссия STP-2 в интересах Министерства обороны США с выведением 24 спутников на три разные орбиты). Ракета, стартовавшая во вторник с космодрома на мысе Канаверал, успешно вывела на орбиту телекоммуникационный спутник JCSAT 18/Kacific 1 в интересах японского оператора спутниковой связи SKY Perfect JSAT и сингапурского Kacific Broadband Satellites (второй владелец спутника).

Как всегда запуск можно было наблюдать в прямом эфире на YouTube-канале компании, пускай сами возвраты первой ступени ракеты никакого удивления не вызывают и воспринимаются как обыденное явление (и это совершенно нормально, что про долгий и тернистый путь уже все забыли). Желающие посмотреть видеозапись найдут ее ниже, а мы в свою очередь отметим все основные моменты миссии.

Это уже не первая миссия SpaceX в интересах японской компании SKY Perfect JSAT — в 2015-м году Falcon 9 успешно вывела на орбиту спутники JCSAT 14 и JCSAT 16. Новый спутник JCSAT 18/Kacific 1 предназначен для предоставления услуг широкополосного доступа к сети интернет в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он создан Boeing на платформе BSS-702. Он оснащен 56 передатчиками Ka-диапазона (пропускная способность каждого — 1,25 Гбит/с) и передатчиками Ku-диапазона. Питание аппарата будут обеспечивать две развертываемых солнечных панели, расчетный срок эксплуатации обычный — 15 лет.

Масса JCSAT-18 составляет целых 6956 кг. Он почти на две тонны тяжелее предыдущих аппаратов этой группировки, запускавшихся на Falcon 9 в 2015-м году. И это при том, что максимальная масса груза в миссиях с повторно используемыми первыми ступенями на геопереходную орбиту составляет 5500 кг. Из-за слишком большого веса аппарат был доставлен на более низкую промежуточную геостационарную орбиту с параметрами 20000х200 км и наклонением в 27°, а до окончательной геостационарной орбиты на высоте около 36 000 км он доберется самостоятельно с помощью собственных двигателей. В итоге SpaceX удалось и первую ступень B1056.3 сохранить, и груз вывести.

Что касается подробностей запуска, ракета Falcon 9 стартовала с пусковой площадки комплекса SLC-40 на мысе Канаверал 17 декабря в 02:10 по киевскому времени. Через две с половиной минуты первая ступень отделилась и спустя минуту вновь включила двигатели для разворота траектории. Спустя восемь минут после запуска она совершила посадку на площадку, расположенную неподалеку от места старта. Вторая ступень продолжила работу и успешно вывела спутники на запланированную орбиту.

Main engine cutoff and stage separation confirmed pic.twitter.com/il9Y0BNxHd — SpaceX (@SpaceX) December 17, 2019

Что касается подробностей запуска, ракета Falcon 9 с восстановленной после двух запусков первой ступенью 24 мая в 05:31 по киевскому времени. Примерно спустя 2 минуты 40 секунд первая ступень отделилась, а на 8 минуте 30 секунде успешно села на морскую платформу «Of Course I Still Love You» в Атлантическом океане.

Falcon 9 first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship – the third landing of this booster pic.twitter.com/K1x0K2oFgq — SpaceX (@SpaceX) December 17, 2019

В этот раз никаких рекордов по многоразовому использованию не ставили (более четырех раз одну и ту же первую ступень Falcon 9 пока не запускали) — использовалась первая ступень Falcon 9, которая до этого летала в космос дважды. Ранее на ней запускали грузовики Dragon в рамках миссий снабжения МКС CRS-17 и CRS-18. Что интересно, изначально считалось, что эта ступень будет использована для и последней миссии CRS-19, но, видимо, в NASA решили не рисковать (миссий снабжения на летящей в третий раз ступени пока не производили).

С того самого исторического 31 марта 2017 года с первым успешным повторным запуском восстановленной Falcon 9 компания SpaceX уже 47 раз (из 55 попыток) успешно возвращала первые ступени. 22 из восстановленных ступеней Falcon 9 использовались повторно дважды, включая пару боковых ускорителей Falcon Heavy, четыре летали в космос трижды с последующим успешным возвращением, а одна ступень, как упоминалось выше, использовалась уже четырежды.

Напомним, нынешняя версия ракеты Falcon 9 Block 5, как заявлено, может повторно использоваться до 10 раз с промежуточными техническими осмотрами и до 100 раз — с частичной заменой деталей первой ступени.

Вторая ступень отработала штатно и вывела аппарат на запланированную орбиту.

Попытка мягко поймать створки головного обтекателя при помощи специальных кораблей Ms.Tree и Ms.Chief с большой натянутой сетью предпринималась, но успехом, увы, на сей раз не увенчалась. По словам SpaceX, обе буквально проскользнули мимо сетей. Впрочем, SpaceX еще может использоваться их для будущих запусков, если состояние элементов окажется удовлетворительным.

Напомним, первая и пока единственная успешная посадка на сеть случилась этим летом, а в рамках недавнего запуска 60 спутников Starlink компания впервые использовала уже летавший в космос один раз головной обтекатель. Производство обтекателя обходится примерно в $6 млн (примерно 10% стоимости ракеты).

В этом году SpaceX планирует произвести еще один запуск, причем в канун Нового года. 31 декабря компания Илона Маска собирается вывести на орбиту очередную партию из 60 спутников в рамках проекта глобальной спутниковой сети нового поколения . У компании уже есть разрешение на запуск почти 12 тысяч спутников, а в октябре она запросила дополнительное разрешение на еще 30 тысяч аппаратов. Также Маск лично проверил работоспособность системы, отправив с помощью спутникового интернета сообщение в Twitter. Для обеспечения минимального покрытия необходимо еще пять таких запусков с доведением общего числа спутников до 420 штук, тогда рекомендуемое количество аппаратов для обеспечения нормальной работы сети — 780 штук (12 запусков). В 2020 году SpaceX планирует начать предоставлять услуги связи первым клиентам, а полноценное развертывание сети намечено на середину 2020-х годов.

Что касается других важных запусков, впереди нас ждет «прыжок» первого прототипа Starship Mk1, возможно, даже до конца этого года, и первый эксплуатационный полет корабля Dragon (Crew-1) с экипажем в рамках миссии Demo-2, намеченной на первую половину 2020 года.