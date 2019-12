SpaceX вывела на орбиту очень тяжелый спутник связи JCSAT 18/Kacific 1, сохранив первую ступень Falcon 9, но поймать створки головного обтекателя в сеть на сей раз не удалось

В ночь на 17 декабря SpaceX осуществила 13-й (в этом году) запуск, в рамках которого в 11-й раз была запущена ракета-носитель Falcon 9 (еще дважды в этом году использовалась сверхтяжелая ракета-носитель Falcon Heavy — запуск арабского спутника Arabsat 6A и миссия STP-2 в интересах Министерства обороны США с выведением 24 спутников на три разные орбиты). Ракета, стартовавшая во вторник с космодрома на мысе Канаверал, успешно вывела на орбиту телекоммуникационный спутник JCSAT 18/Kacific 1 в интересах японского оператора спутниковой связи SKY Perfect JSAT и сингапурского Kacific Broadband Satellites (второй владелец спутника).

Как всегда запуск можно было наблюдать в прямом эфире на YouTube-канале компании, пускай сами возвраты первой ступени ракеты никакого удивления не вызывают и воспринимаются как обыденное явление (и это совершенно нормально, что про долгий и тернистый путь уже все забыли). Желающие посмотреть видеозапись найдут ее ниже, а мы в свою очередь отметим все основные моменты миссии.

Это уже не первая миссия SpaceX в интересах японской компании SKY Perfect JSAT — в 2015-м году Falcon 9 успешно вывела на орбиту спутники JCSAT 14 и JCSAT 16. Новый спутник JCSAT 18/Kacific 1 предназначен для предоставления услуг широкополосного доступа к сети интернет в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он создан Boeing на платформе BSS-702. Он оснащен 56 передатчиками Ka-диапазона (пропускная способность каждого — 1,25 Гбит/с) и передатчиками Ku-диапазона. Питание аппарата будут обеспечивать две развертываемых солнечных панели, расчетный срок эксплуатации обычный — 15 лет.

Масса JCSAT-18 составляет целых 6956 кг. Он почти на две тонны тяжелее предыдущих аппаратов этой группировки, запускавшихся на Falcon 9 в 2015-м году. И это при том, что максимальная масса груза в миссиях с повторно используемыми первыми ступенями на геопереходную орбиту составляет 5500 кг. Из-за слишком большого веса аппарат был доставлен на более низкую промежуточную геостационарную орбиту с параметрами 20000х200 км и наклонением в 27°, а до окончательной геостационарной орбиты на высоте около 36 000 км он доберется самостоятельно с помощью собственных двигателей. В итоге SpaceX удалось и первую ступень B1056.3 сохранить, и груз вывести.

Что касается подробностей запуска, ракета Falcon 9 стартовала с пусковой площадки комплекса SLC-40 на мысе Канаверал 17 декабря в 02:10 по киевскому времени. Через две с половиной минуты первая ступень отделилась и спустя минуту вновь включила двигатели для разворота траектории. Спустя восемь минут после запуска она совершила посадку на площадку, расположенную неподалеку от места старта. Вторая ступень продолжила работу и успешно вывела спутники на запланированную орбиту.

Что касается подробностей запуска, ракета Falcon 9 с восстановленной после двух запусков первой ступенью 24 мая в 05:31 по киевскому времени. Примерно спустя 2 минуты 40 секунд первая ступень отделилась, а на 8 минуте 30 секунде успешно села на морскую платформу «Of Course I Still Love You» в Атлантическом океане.

Falcon 9 first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship – the third landing of this booster pic.twitter.com/K1x0K2oFgq

— SpaceX (@SpaceX) December 17, 2019