SpaceX в третий раз запустила один и тот же грузовой корабль Dragon в рамках новой миссии снабжения МКС CRS-18. Среди прочего груза – новый стыковочный узел IDA-3





Фото: стыковочный узел IDA-3 (International Docking Adapter)

В ночь с 25 на 26 июля SpaceX успешно запустила к Международной космической станции очередную ракету Falcon 9 с грузовым кораблем Cargo Dragon миссии снабжения CRS-18. Трансляция запуска велась на YouTube-канале SpaceX.

Первоначально этот запуск планировался на 8 июля, но несколько раз переносился из-за плохой погоды. С начала года это девятый запуск с учетом двух запусков тяжелой Falcon Heavy.

Как известно, SpaceX доставляет грузы на Международную космическую станцию для NASA в рамках контракта Commercial Resupply Services (CRS), используя для этого связку из ракеты-носителя Falcon 9 и грузового корабля Cargo Dragon, причем с недавних пор для удешевления компания начала повторно использовать летавшие в космос первую ступень и корабль. Первый подобный полет произошел в декабре 2017 года в рамках миссии CRS-13.

Для новой миссии CRS-18 SpaceX использовала восстановленную после предыдущего запуска к МКС в рамках миссии CRS-17 первую ступень ракеты Falcon 9. Но важнее, что космический корабль Cargo Dragon до этого уже дважды летал к МКС. До этого момента компания уже трижды запускала одну и ту же ракету Falcon 9, но ни разу не запускала один и тот же корабль более двух раз. К слову, восстановленный Dragon (из нового у него негерметичный отсек, солнечные панели, сбрасываемые при возвращении в атмосферу, и теплозащитное покрытие) ранее летал к МКС в рамках миссий CRS-13 и CRS-6.

Ракета с космическим кораблем Dragon стартовала 26 июля в 01:02 по киевскому времени с пусковой площадки комплекса SLC-40 на мысе Канаверал. Через две с половиной минуты первая ступень отделилась от ракеты, и еще через шесть минут она села на сушу в посадочной зоне (LZ-1) неподалеку от места старта.

Небольшое отступление. С того самого исторического 31 марта 2017 года с первым успешным повторным запуском восстановленной Falcon 9 компания SpaceX уже 44 раза (из 52 попыток) успешно возвращала первые ступени. Более того, три из восстановленных первых ступеней Falcon 9 (B1046, B1048 и B1049) трижды успешно летали в космос. Причем новейшая модификация рассчитана на 10 запусков минимум без необходимости замены каких-то компонентов – минимальный техосмотр и заправка. В то же время с ремонтами и заменой изношенных компонентов Block 5, как ожидается, можно будет повторно запускать до 100 раз. Кроме того, недавно SpaceX впервые смогла поймать часть головного обтекателя в сеть. А ведь сама компания была основана только в 2002 году, первый успешный запуск ракеты Falcon 1 состоялся лишь в 2008 году, а Falcon 9 впервые успешно стартовала в 2010 году.

Falcon 9 booster has landed on Landing Zone 1! pic.twitter.com/GWkUKgceSU — SpaceX (@SpaceX) July 25, 2019

Возвращаясь к теме, Примерно через 13 минут после старта космический корабль Dragon раскрыл солнечные панели.

Dragon’s solar arrays have deployed — SpaceX (@SpaceX) July 25, 2019

На борту корабля суммарно находится 2312 кг различных грузов:

233 кг — запасы для экипажа;

1192 кг — материалы для проведения научных исследований;

179 кг — оборудование для выхода в открытый космос;

174 кг — оборудование и детали станции, компьютеры и комплектующие;

534 кг — инструменты в негерметичном отсеке, которые будут извлечены с помощью манипулятора Canadarm2 и установлены снаружи МКС.

Пожалуй, основные грузы — это стыковочный узел IDA-3 (International Docking Adapter), к которому в будущем будут причаливать пилотируемые корабли SpaceX и Boeing, а также американский биопринтер BioFabrication Facility (BFF).

После установки узла IDA-3 в августе станция будет полностью готова к началу полетов пилотируемых кораблей, создаваемых в рамках Commercial Crew Program — Boeing CST-100 Starliner и SpaceX Crew Dragon. Напомним, изначально первый полет Crew Dragon с экипажем планировался на этот июль, но из-за аварии корабля при наземных огневых испытаниях в апреле (недавно мы узнали причину) запуск отложили. Он может состояться до конца 2019 года, но, вероятнее, он пройдет уже в 2020 году. Первый испытательный полет Starliner без экипажа тоже неоднократно переносился по различным причинам и сейчас запланирован на 17 сентября.

Корабль Dragon CRS-18 должен прибыть к МКС уже завтра, 27 июля, после чего его захватит роботизированная рука Canadarm2 и автоматически пристыкует к модулю Harmony станции. Обратно Dragon с грузом (отходами и результатами экспериментов) полетит через четыре недели.