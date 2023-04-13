Старт продаж NVIDIA GeForce RTX 4070 в Украине: от ₴28 416 до ₴38 223 – на $169–$434 выше рекомендованной цены

Как и во всем мире, в Украине сегодня начались продажи видеокарты NVIDIA RTX 4070. Ценники пока выставлены не везде: на Hotline из 24 моделей различных производителей только 13 имеют цену, из 19 моделей на Ekatalog ценником снабжены лишь 5. Стоимость видеокарт драматически отличаются от рекомендованных $599 в большую сторону.

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Самой дешевой оказалась Palit GeForce RTX 4070 Dual, ее можно купить по цене от ₴28 416 (приблизительно $768). Это непритязательная компактная видеокарта с двумя вентиляторами.

Дороже всех стоит MSI GeForce RTX 4070 GAMING X TRIO 12G – ее максимальная цена ₴38 223 (~$1033). Карта именитого производителя длиннее и снабжена тремя кулерами.

Таким образом, цены в день старта на украинском рынке превышают рекомендованные $599 на $169–$434. Нужно учесть, что пока продаются не самые бюджетные и не самые топовые модели – диапазон в самое ближайшее время может стать шире в обе стороны. На текущий момент предложение выглядит не очень выгодным, вдумчивую покупку лучше совершать через некоторое время после начала продаж.