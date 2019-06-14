Старт продаж складного смартфона Huawei Mate X перенесён на сентябрь





Похоже, запуск складных смартфонов происходит не совсем гладко. Сначала Samsung отложила запуск устройства Galaxy Fold из-за выявленных проблем в конструкции, которые вызывали выход из строя дисплея. А теперь и Huawei решила перенести сроки вывода на рынок её собственного складного смартфона Mate X. Изначально старт продаж этой модели был запланирован на июнь, но теперь он перенесён на сентябрь.

Компания отмечает, что она проводит всестороннее тестирование, чтобы убедиться в том, что устройство готово для потребителей. Также сообщается, что компания придерживалась «осторожного» подхода после неудачного запуска складного устройства Samsung Galaxy Fold.

«Мы не хотим выпускать продукт, который мог бы разрушить нашу репутацию», — заявил представитель Huawei.

Однако более серьёзной проблемой для Huawei является не столько надёжность относительно непроверенных складных технологий, как имеющие место торговые ограничения со стороны США. Из-за этих санкций компания не может в полной мере использовать мобильную операционную систему Google Android. Пока неясно, будет ли Mate X поставляться с Android. По данным CNBC эта модель всё же будет поставляться с предустановленной ОС Android, потому что смартфон был «запущен до того, как Huawei включили в перечень Entity List». Но WSJ утверждает, что этот вопрос всё ещё обсуждается. В качестве альтернативы, Mate X может получить собственную мобильную ОС Huawei, которую компания разрабатывала на протяжении последних лет и готовится к её запуску ближайшей осенью или весной следующего года.

Источник: The Verge