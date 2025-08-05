Стартовала предзагрузка беты Battlefield 6 — до 39,3 ГБ на разных платформах

Вместе с бетой EA подтвердила, что в Battlefield 6 можно будет выборочно устанавливать части игры. И предзагрузка уже стартовала.

Закрытая бета начнется уже 7 августа, но для первой недели понадобится один из кодов доступа. Его можно получить за просмотр стрима на Twitch или если вы зарегистрировались в Battlefield Labs до 31 июля. Отдельно доступ имеют подписчики EA Play Pro. Остальные пользователи смогут протестировать игру с 9 по 10 августа, а затем — еще раз с 14 по 17 августа. Каждый уикенд получит уникальные челленджи, а на второй добавят новую карту и несколько новых режимов.

Бета будет доступна на всех основных платформах — PS5, Xbox Series X|S и ПК — без потребности в коде для простой загрузки клиента. Размеры файлов немного различаются:

Steam — 35,7 ГБ

EA App — 39,3 ГБ

PS5 — 33,91 ГБ

Xbox Series X|S — 37,56 ГБ

Вместе с запуском предзагрузкой EA показала трейлер беты — в нем можно увидеть часть карт и режимов, которые войдут в финальную версию игры. На первой неделе будут доступны локации: Siege of Cairo (улицы Каира), Liberation Peak (горная местность) и Iberian Offensive (прибрежная зона). Сыграть на них можно будет в таких режимах:

Conquest — классический захват точек на большой карте

Closed Weapons Breakthrough — атаки и захват, где каждый класс имеет доступ только к своему оружию

Breakthrough — штурм и оборона секторов

Domination — скоростные бои на меньших картах

King of the Hill — победит тот, кто дольше удерживает точки на карте

На втором откроется карта Empire State — небоскребы и узкие улицы мегаполиса. Также добавят режимы Rush (атака и защита коммуникационных узлов) и Squad Deathmatch (командные бои 4х4). В целом в мультиплеере будет девять карт.

Еще один важный момент: Battlefield 6 поддерживает частичную установку. Вы можете самостоятельно выбрать, что ставить дальше: кампанию, мультиплеер или оба. Но базовый клиент (55 ГБ) для беты не нужен, это на релизе игра будет весить около 80 ГБ. Этот подход похож на то, как работает Call of Duty или Fortnite, где пользователь сам выбирает, что именно хочет установить — кампанию, Battle Royale, высококачественные текстуры или другие части игры. Например, можно пройти сюжет, удалить ее, и поставить только мультиплеер — без необходимости сохранять все сразу.

Релиз полной версии Battlefield 6 запланирован на 10 октября 2025 года — это первая новая игра в серии со времен Battlefield 2042. Она рассказывает о частной организации Pax Armata, которую финансируют бывшие члены НАТО, что вызывает глобальный конфликт. Вскоре после этого датамайнер «слив» карту Battlefield 6 Battle Royale со всеми ключевыми локациями.

Источник: Games Radar