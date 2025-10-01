Steam рассчитывает региональные цены игр по курсу 2022 года, иногда реальная стоимость "меньше на 20-30%"

Пользователи Steam возмутились тем, что Metal Gear Solid Delta: Snake Eater стоит гораздо дороже в Польше, чем в США. Поэтому снова тема о ценообразовании Steam стала актуальной.

Платформа до сих пор рассчитывает региональные цены по устаревшему курсу валют с 2022 года. Из-за этого стоимость некоторых игр в местных валютах оказывается на 20-30% выше, чем их реальный эквивалент в долларах. И тут появляются проблемы.

Именно Ютубер Water CS2 привел пример с недавним релизом Snake Eater: в США игра стоит $69,99, но в Польше цена установлена на уровне 369,99 злотых. Если перевести это по текущему курсу из Google (примерно 3,66 злотых за $1), получается более $101. То есть разница в $31, что около на 30% больше. А вот для украинцев ситуация другая — цена намного меньше (₴1 475 ≈ $35)

«Польский геймер платит больше, чем кто-то, кто живет в Нью-Йорке, за тот же цифровой файл», — подчеркивает Water CS2.

И это не частный случай: по его словам, местные цены часто на 20-30% превышают долларовый эквивалент. Причина — в системе регионального ценообразования Steam. Она была задумана как способ сделать игры более доступными для пользователей в странах с более низкой покупательной способностью. Valve учитывает экономические факторы, такие как паритет покупательной способности, и на основе этого рекомендует цены для разных регионов.

«Идея замечательная. Игры не должны стоить одинаково везде, поскольку $60 означает что-то совсем другое в США, чем в Бразилии», — объясняет ютубер.

Но проблема в том, что Valve не обновляла коэффициенты конверсии с 2022 года. Тогда польская валюта была значительно слабее, и именно этот курс стал основой для расчетов. Сегодня ситуация изменилась, но Steam все еще использует устаревшие данные, из-за чего цены во многих странах оказываются завышенными.

«Региональная система ценообразования должна была сделать игры доступными, а не дорогими. Теперь это прямая причина несправедливых цен, которые Valve хотела предотвратить. Valve должна прекратить оправдываться и немедленно исправить свои основные данные о ценах», — заключает Water CS2.

В комментариях под видео пользователи поддерживают его позицию. Многие геймеры сжимаются с тем, что им приходится платить больше, потому что платформа несколько лет не обращает внимание на проблему. Valve никак не комментировала ситуацию, поэтому прогнозировать, когда ситуация улучшится нет смысла. Пока что платформа занята тем, что хаотично удаляет моды из-за жалоб троллей, и представила «новый» Steam.

