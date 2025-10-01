Новости Игры 01.10.2025 comment views icon

Steam рассчитывает региональные цены игр по курсу 2022 года, иногда реальная стоимость "меньше на 20-30%"

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

Steam розраховує регіональні ціни ігор за курсом 2022 року, подекуди реальна вартість "менша на 20-30%”

Пользователи Steam возмутились тем, что Metal Gear Solid Delta: Snake Eater стоит гораздо дороже в Польше, чем в США. Поэтому снова тема о ценообразовании Steam стала актуальной.

Платформа до сих пор рассчитывает региональные цены по устаревшему курсу валют с 2022 года. Из-за этого стоимость некоторых игр в местных валютах оказывается на 20-30% выше, чем их реальный эквивалент в долларах. И тут появляются проблемы.

Именно Ютубер Water CS2 привел пример с недавним релизом Snake Eater: в США игра стоит $69,99, но в Польше цена установлена на уровне 369,99 злотых. Если перевести это по текущему курсу из Google (примерно 3,66 злотых за $1), получается более $101. То есть разница в $31, что около на 30% больше. А вот для украинцев ситуация другая — цена намного меньше (₴1 475 ≈ $35)

«Польский геймер платит больше, чем кто-то, кто живет в Нью-Йорке, за тот же цифровой файл», — подчеркивает Water CS2.

И это не частный случай: по его словам, местные цены часто на 20-30% превышают долларовый эквивалент. Причина — в системе регионального ценообразования Steam. Она была задумана как способ сделать игры более доступными для пользователей в странах с более низкой покупательной способностью. Valve учитывает экономические факторы, такие как паритет покупательной способности, и на основе этого рекомендует цены для разных регионов.

«Идея замечательная. Игры не должны стоить одинаково везде, поскольку $60 означает что-то совсем другое в США, чем в Бразилии», — объясняет ютубер.

Но проблема в том, что Valve не обновляла коэффициенты конверсии с 2022 года. Тогда польская валюта была значительно слабее, и именно этот курс стал основой для расчетов. Сегодня ситуация изменилась, но Steam все еще использует устаревшие данные, из-за чего цены во многих странах оказываются завышенными.

«Региональная система ценообразования должна была сделать игры доступными, а не дорогими. Теперь это прямая причина несправедливых цен, которые Valve хотела предотвратить. Valve должна прекратить оправдываться и немедленно исправить свои основные данные о ценах», — заключает Water CS2.

В комментариях под видео пользователи поддерживают его позицию. Многие геймеры сжимаются с тем, что им приходится платить больше, потому что платформа несколько лет не обращает внимание на проблему. Valve никак не комментировала ситуацию, поэтому прогнозировать, когда ситуация улучшится нет смысла. Пока что платформа занята тем, что хаотично удаляет моды из-за жалоб троллей, и представила «новый» Steam.

Источник: Games Radar

Популярные новости

arrow left
arrow right
Hollow Knight Silksong в день релиза и другие: раскрыт сентябрьский каталог Game Pass
"Властелин колец" получит AAA-игру за $100 млн: в разработке конкурент Hogwarts Legacy
PS Plus в октябре пополнится Alan Wake 2 и еще двумя играми
В Steam стартовал Фестиваль украинских игр — S.T.A.L.K.E.R. 2, Through the Nightmares и другие со скидками до -90%
В GTA 6 появятся собственные Uber и OnlyFans, — инсайдер
"Существа, рожденные для рабства". Хорнет из Hollow Khight: Silksong оказалась расисткой
Расписание фестивалей и распродаж Steam на первую половину 2026 года — скидки каждый месяц
Grounded 2 вышла в раннем доступе Steam — «письмо любви» к оригиналу с 78% положительных отзывов
Женщины-геймеры стесняются своего хобби: треть чувствует вину, еще 16% скрывают игру
Готовы к "Ночи охотника"? S.T.A.L.K.E.R. 2 получила патч 1.6 с ПНВ, старым другом и "наглыми" NPC
В Oblivion трижды меняли боевую систему, чтобы создать "величественную игру" по Тодду Говарду
Римейк Assassin's Creed Black Flag получит RPG-систему в стиле Origins, — инсайдер
В GOG вышел мод S.T.A.L.K.E.R. Anomaly — внутри 32 карты из всех частей серии
Босс Epic Games обвинил разработчиков в проблемах Unreal Engine 5: "Оптимизацию оставляют напоследок"
Итоги Ukrainian Games Festival в Steam: рекордные 2,4 млн посетителей, 23 анонса и более 30 тыс. вишлистов для одной игры
"Каша из багов". Gears of War: Reloaded стартовала в Steam со "скромным" рейтингом в 50%.
Фанатство Илона Маска стало "худшим наследием" Deus Ex, — разработчик
Дети против олдов: Roblox перебил Steam с рекордным онлайном в 45 млн игроков
Nintendo запрещает все RPG: компания запатентовала вызов созданий для боя
GSC тизерит Дугу как ключевое место DLC для S.T.A.L.K.E.R. 2
Epic Games раздает выживалку в вечной зиме с рейтингом 84%
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить