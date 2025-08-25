Новости Игры 25.08.2025 comment views icon

"UE5 — опухоль индустрии". Фаны жалуются, что римейк Metal Gear Solid Delta испортил культовую сцену со Снейком

"UE5 — опухоль индустрии". Фаны жалуются, что римейк Metal Gear Solid Delta испортил культовую сцену со Снейком

Скоро выйдет долгожданный римейк Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, но хейтеры уже появились. Фаны жалуются, что одна из ключевых сцен потеряла шарм.

Споры идут вокруг культовой сцены, где Снейк стоит перед могилой Босс — своей наставницы, которую он был вынужден убить по приказу правительства. На лице Снейка боль и печаль из-за того, что ему надо было сделать. В этот момент он отдает честь — именно этот жест стал известен среди интернет-пользователей как мем «Press F to pay respect».

Авторы римейка, который создают на Unreal Engine 5, заметно изменили и эмоции Снейка, и все цвета. Некоторые фаны говорят, что на могиле Босс освещение и цветовая гамма выглядят по-другому, что уничтожило атмосферу оригинала. В погоне за реализмом Konami и Virtuos сделали ряд сцен плоскими и бездушными, хотя технически они стали более четкими.

Здесь спойлер всей сцены

И на этом моменте мнения пользователей разделились. Часть из них соглашается, что «раньше было лучше», а другие не видят проблемы. В обсуждениях игроки прямо говорили, что «UE5 — опухоль индустрии», пока остальные отвечали: этот движок почему-то не испортил атмосферу римейка Silent Hill 2. Так что обвинять во всем UE5 нелогично.

«Просто люди не знают, что оригинальная оригинальная сцена была такой из-за технических ограничений консолей, и думают, что она крутая, хотя это не так», — добавляют в комментариях.

Любимая сцена выглядела так из-за перенасыщенного освещения и кучи тумана. Но нюанс в том, что она не из оригинала PS2. Кадры взяты из ремастера 2011 года от Bluepoint Games, где команда во многих сценах выкрутила экспозицию. Поэтому некоторые упрекают фанатов классики тем, что это и не было классикой.

«Салют в оригинальной версии ощущался мощно, а в новой — как неживая, скованная анимация», — считает другой лагерь фанатов.

"UE5 — пухлина індустрії". Фани скаржаться, що рімейк Metal Gear Solid Delta зіпсував культову сцену зі Снейком"UE5 — пухлина індустрії". Фани скаржаться, що рімейк Metal Gear Solid Delta зіпсував культову сцену зі Снейком

Напоследок можете поделиться своими мыслями, испортил ли римейк атмосферу эмоциональной сцены со Снейком или геймерам, как всегда, тяжело воспринимать новое? Добавим, что Metal Gear Solid Delta: Snake Eater выйдет 28 августа. У предзаказе обычное издание стоит ₴1 475.

