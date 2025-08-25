"UE5 — опухоль индустрии". Фаны жалуются, что римейк Metal Gear Solid Delta испортил культовую сцену со Снейком

Скоро выйдет долгожданный римейк Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, но хейтеры уже появились. Фаны жалуются, что одна из ключевых сцен потеряла шарм.

Споры идут вокруг культовой сцены, где Снейк стоит перед могилой Босс — своей наставницы, которую он был вынужден убить по приказу правительства. На лице Снейка боль и печаль из-за того, что ему надо было сделать. В этот момент он отдает честь — именно этот жест стал известен среди интернет-пользователей как мем «Press F to pay respect».

Авторы римейка, который создают на Unreal Engine 5, заметно изменили и эмоции Снейка, и все цвета. Некоторые фаны говорят, что на могиле Босс освещение и цветовая гамма выглядят по-другому, что уничтожило атмосферу оригинала. В погоне за реализмом Konami и Virtuos сделали ряд сцен плоскими и бездушными, хотя технически они стали более четкими.

Здесь спойлер всей сцены

И на этом моменте мнения пользователей разделились. Часть из них соглашается, что «раньше было лучше», а другие не видят проблемы. В обсуждениях игроки прямо говорили, что «UE5 — опухоль индустрии», пока остальные отвечали: этот движок почему-то не испортил атмосферу римейка Silent Hill 2. Так что обвинять во всем UE5 нелогично.

«Просто люди не знают, что оригинальная оригинальная сцена была такой из-за технических ограничений консолей, и думают, что она крутая, хотя это не так», — добавляют в комментариях.

Любимая сцена выглядела так из-за перенасыщенного освещения и кучи тумана. Но нюанс в том, что она не из оригинала PS2. Кадры взяты из ремастера 2011 года от Bluepoint Games, где команда во многих сценах выкрутила экспозицию. Поэтому некоторые упрекают фанатов классики тем, что это и не было классикой.

«Салют в оригинальной версии ощущался мощно, а в новой — как неживая, скованная анимация», — считает другой лагерь фанатов.

Напоследок можете поделиться своими мыслями, испортил ли римейк атмосферу эмоциональной сцены со Снейком или геймерам, как всегда, тяжело воспринимать новое? Добавим, что Metal Gear Solid Delta: Snake Eater выйдет 28 августа. У предзаказе обычное издание стоит ₴1 475.