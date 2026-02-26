Steam сломался на 8 ГБ VRAM: январская статистика оказалась ложной

banner
Valve признала, что январские данные опроса Steam Hardware Survey о видеопамяти GPU были некорректными. Сейчас нельзя считать точными показатели об около 30% систем с 8 ГБ VRAM.


Речь идет о ежемесячных опросах Steam по оборудованию, которые часто используют в качестве ориентира для состояния ПК-рынка. В январе они показали, что видеокарт с 16 ГБ VRAM стало больше на 5,85%, тогда как модели с 12 ГБ потеряли 4,01%, а с 8 ГБ — 3,11%. В целом 8-гигабайтные GPU занимали почти треть всех систем — 29,57%. Это выглядело так, будто игроки массово переходят на 16 ГБ из-за требований современных игр.

Steam зламався на 8 ГБ VRAM: січнева статистика виявилася хибною 
Часть январской статистики / Valve

Однако сейчас Valve предупредила, что эти выводы могли опираться на неточные данные. Платформа не может пересчитать их задним числом, потому что опросы уже завершены. На сегодня реальная картина в системах пользователей Steam может отличаться от того, что показали январские цифры.

Теперь Valve исправила ошибку в Steam Survey, из-за которой видеопамять на некоторых картах показывалась неправильно. Если в ПК стоит сразу несколько видеокарт, то учтут ту, что имеет больше всего VRAM. Например, если встроенные 8 ГБ и 12 ГБ — приоритет отдают 12 ГБ. Это нужно, чтобы опрос не путал дискретную карту с интегрированной графикой Radeon или Intel с минимальными значениями VRAM.


Из-за этого нынешние данные о 29,57% систем с 8 ГБ видеопамяти остаются под вопросом. Неизвестно, насколько именно ошибка повлияла на показатели. Более точное представление о реальном распределении VRAM обещают со следующим опросом, результаты которого должны появиться примерно через неделю.

Параллельно статистика показывает, что 40,24% ПК в Steam имеют 16 ГБ оперативной памяти — это меньше чем на 1% по сравнению с концом прошлого года. Windows 11 также немного выросла и теперь занимает 66,71% систем, тогда как Windows 10, несмотря на завершение поддержки в октябре, все еще удерживает 27,79%.

Источник: TomsHardware, PC Gamer

