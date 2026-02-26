Steam сломался на 8 ГБ VRAM: январская статистика оказалась ложной

Valve признала, что январские данные опроса Steam Hardware Survey о видеопамяти GPU были некорректными. Сейчас нельзя считать точными показатели об около 30% систем с 8 ГБ VRAM.





Речь идет о ежемесячных опросах Steam по оборудованию, которые часто используют в качестве ориентира для состояния ПК-рынка. В январе они показали, что видеокарт с 16 ГБ VRAM стало больше на 5,85%, тогда как модели с 12 ГБ потеряли 4,01%, а с 8 ГБ — 3,11%. В целом 8-гигабайтные GPU занимали почти треть всех систем — 29,57%. Это выглядело так, будто игроки массово переходят на 16 ГБ из-за требований современных игр.

Однако сейчас Valve предупредила, что эти выводы могли опираться на неточные данные. Платформа не может пересчитать их задним числом, потому что опросы уже завершены. На сегодня реальная картина в системах пользователей Steam может отличаться от того, что показали январские цифры.

Теперь Valve исправила ошибку в Steam Survey, из-за которой видеопамять на некоторых картах показывалась неправильно. Если в ПК стоит сразу несколько видеокарт, то учтут ту, что имеет больше всего VRAM. Например, если встроенные 8 ГБ и 12 ГБ — приоритет отдают 12 ГБ. Это нужно, чтобы опрос не путал дискретную карту с интегрированной графикой Radeon или Intel с минимальными значениями VRAM.





Из-за этого нынешние данные о 29,57% систем с 8 ГБ видеопамяти остаются под вопросом. Неизвестно, насколько именно ошибка повлияла на показатели. Более точное представление о реальном распределении VRAM обещают со следующим опросом, результаты которого должны появиться примерно через неделю.

Параллельно статистика показывает, что 40,24% ПК в Steam имеют 16 ГБ оперативной памяти — это меньше чем на 1% по сравнению с концом прошлого года. Windows 11 также немного выросла и теперь занимает 66,71% систем, тогда как Windows 10, несмотря на завершение поддержки в октябре, все еще удерживает 27,79%.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Источник: TomsHardware, PC Gamer