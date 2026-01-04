Новости Софт 04.01.2026 comment views icon

Microsoft закрыла официальный способ активации Windows 10 и 11 в офлайне

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новостей

Без всяких объявлений или сообщений Microsoft остановила один из популярных способов активации Windows в офлайне с помощью телефона.

Первые жалобы пользователей начали поступать еще в ноябре. Один, под ником 3K, в то время опубликовал сообщение со своим опытом на официальном форуме сообщества Microsoft Learn. При этом он ссылался на статью от службы поддержки компании, где отмечалось, что активация по телефону возможна с подробным гайдом: Пуск > Настройки > Система > Активация > Активировать Windows сейчас > Активировать с телефоном.

На своем канале в YouTube другой пользователь Бен Кляйнберг утверждает, что активация недоступна на Windows 11, 10 и Windows 7. При попытках активации с телефоном раздается искусственный голос автоответчика, который информирует:

«Поддержка активации продукта перенесла в онлайн-режим. Для быстрой и удобной активации перейдите на наш портал по адресу aka.ms/aoh».

Конечно, можно было бы предположить, что такой архаичный способ активации Windows давно исчез, однако Microsoft до сих пор указывает этот вариант как возможный в справках. Он особенно важен для пользователей старых операционных систем, которым нужна активация в офлайне из-за того, что современные онлайн-серверы для них фактически не работают.

В случае Бена (автор видео) активация была необходима, поскольку он использовал OEM-ключ, который невозможно активировать непосредственно в Windows 7 — серверы активации для этой ОС уже почти полностью выведены из эксплуатации. После разговора с автоответчиком пользователю пришло SMS со ссылкой на портал онлайн-активации. Но: там система сразу требовала входа в учетную запись Microsoft, что полностью нивелирует идею офлайн-активации.

Сначала Бен не смог получить код подтверждения на iPhone в браузере Firefox, но после перехода на Safari проблема исчезла. Это оказалось скорее браузерной несовместимостью, чем ошибкой устройства. В конце концов мужчина получил необходимые цифры и активировал Windows 7 и Office. Однако в итоге он подтвердил то, для чего и был проведен весь этот эксперимент — телефонная активация мертва, хотя и существует «на бумаге» в справках Microsoft.

Напомним, что в декабре Microsoft закрыла лазейку, которая позволяла пиратскую активацию Windows через KMS.

Источник: Neowin, Tom’ s Hardware

