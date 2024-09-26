Стейблкоин TUSD — опасен? Curve Finance может удалить его из списка залоговых активов для crvUSD

Раздел Крипто выходит при поддержке ?

Децентрализованная биржа для торговли стейблкоинами (DEX) Curve Finance рассматривает возможность изъятия TrueUSD (TUSD) из списка токенов поддержки (залога) собственного стейблкоина Curve USD (crvUSD). Это решение обусловлено беспокойством относительно стабильности TUSD. Также предполагается уменьшение выпуска crvUSD с использованием стейблкоина PayPal (PYUSD) с $15 млн до $5 млн, о чем говорится в предложенной недавно стратегии диверсификации и уменьшения зависимости от потенциально рискованных активов.

«crvUSD чрезмерно зависит от менее значительных стейблкоинов, особенно TUSD, который имеет сомнительную репутацию и недавно получил обвинения от SEC в мошенничестве с инвесторами», — говорится в предложении пользователя с никнеймом WormholeOracle.

Сейчас пользователи могут отчеканить до $10 млн в виде crvUSD, используя TUSD через пул ликвидности Смарт-контракт, в который пользователи вносят криптовалюты для поддержки работы децентрализованной биржи под названием PegKeeper. Обычно, пулы ликвидности USDC/USDT были основными и наиболее полезными в PegKeeper для поддержки привязки 1 crvUSD к $1.

Стейблкоин crvUSD от Curve можно чеканить под залог нескольких криптовалют, включая Ethereum (ETH) и Wrapped Bitcoin (WBTC).

Что не так с TrueUSD (TUSD)?

Предложение отсоединить crvUSD от TrueUSD (TUSD) поступило после такого, как TrueCoin, оригинальный эмитент TUSD, столкнулся с рядом правовых обвинений.

24 сентября Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила TrueCoin и TrustToken в том, что они врали инвесторам о стабильности TrueUSD (TUSD), совершая при этом рискованные, незарегистрированные продажи.

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Согласно пресс-релизу, TrueCoin и TrustToken лгали о том, что TUSD полностью обеспечен долларами США, тогда как на самом деле они инвестировали большую часть резервов в оффшорный фонд с высоким уровнем риска, и 99% резервов TUSD связаны с этим спекулятивным фондом, но компании продолжали вводить инвесторов в заблуждение. TrustToken стоял за протоколом якобы кредитования под названием TrueFi.

SEC утверждает, что еще в марте 2022 года, после того, как TrueCoin продала свои операции с TUSD оффшорной компании, эта компания вместе с TrueCoin разместила более $500 млн резервов TUSD в этом спекулятивном фонде.

На фоне обвинений, TrueUSD (TUSD) уже не так стабилен и начал терять привязку к $1. Но пока держится.

Кстати, это не единственный стейблкоин, который оказался в центре негативного внимания. Tether, эмитента USDT, в очередной раз обвинили в непрозрачной деятельности.

Раздел Крипто выходит при поддержке ?

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