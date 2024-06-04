Stinger, Javelin, NLAW: Logics7 создала более 30 симуляторов оружия для подготовки ВСУ

Украинская компания Logics7 создала более 30 видов симуляторов разнообразного оружия, которые необходимы для подготовки ВСУ.

В этот перечень входят симуляторы такого популярного оружия как Stinger, Javelin, Browning M2.

Новые технологии позволяют тренировать украинских бойцов достаточно быстро и эффективно без расхода боекомплекта.

«Мы позаботились о том, чтобы симуляторы полностью соответствовали характеристикам тех видов оружия, работу которых они воспроизводят», — отметили разработчики.

Программное обеспечение воспроизводит математику и баллистику определенного вида вооружения, также учтены погрешности на ветер и погодные условия.

Онлайн-інтенсив "Causal Modeling — причини, наслідки та кореляція" від robot_dreams. Опануйте розробку каузальних моделей на практиці з експертом Кремнієвої долини, щоб самостійно виконувати обчислення причинно-наслідковості мовою Python. Приєднатись

Как говорится в материале МилитарногоУниверсальная тренинговая система UNITS от компании UNITS учитывает:

все возможные сценарии боевых ситуаций;

Времена года;

погодные условия;

отдачу оружия;

другие факторы.

На тренажерах уже успело потренироваться много украинских военнослужащих, и в компании планируют выходить на международный рынок.

Работу над стрелковыми симуляторами в компании завершили еще до полномасштабного вторжения.

С начала большой войны по запросу военнослужащих команда начала разработку более тяжелого вооружения.

Полноценный симулятор шведско-британского противотанкового комплекса NLAW они разработали почти за месяц.

Онлайн-інтенсив "Causal Modeling — причини, наслідки та кореляція" від robot_dreams. Опануйте розробку каузальних моделей на практиці з експертом Кремнієвої долини, щоб самостійно виконувати обчислення причинно-наслідковості мовою Python. Приєднатись

Сейчас у команды довольно большой арсенал модулей оружия — это более 30 позиций. В список входит стрелковое оружие, гранатометы, противотанковые ракетные комплексы, переносные зенитно-ракетные комплексы, противотанковые управляемые ракеты.