Stinger, Javelin, NLAW: Logics7 создала более 30 симуляторов оружия для подготовки ВСУ

Украинская компания Logics7 создала более 30 видов симуляторов разнообразного оружия, которые необходимы для подготовки ВСУ.
В этот перечень входят симуляторы такого популярного оружия как Stinger, Javelin, Browning M2.
Новые технологии позволяют тренировать украинских бойцов достаточно быстро и эффективно без расхода боекомплекта.
«Мы позаботились о том, чтобы симуляторы полностью соответствовали характеристикам тех видов оружия, работу которых они воспроизводят», — отметили разработчики.
Программное обеспечение воспроизводит математику и баллистику определенного вида вооружения, также учтены погрешности на ветер и погодные условия.
Как говорится в материале МилитарногоУниверсальная тренинговая система UNITS от компании UNITS учитывает:
- все возможные сценарии боевых ситуаций;
- Времена года;
- погодные условия;
- отдачу оружия;
- другие факторы.
На тренажерах уже успело потренироваться много украинских военнослужащих, и в компании планируют выходить на международный рынок.
Работу над стрелковыми симуляторами в компании завершили еще до полномасштабного вторжения.
С начала большой войны по запросу военнослужащих команда начала разработку более тяжелого вооружения.
Полноценный симулятор шведско-британского противотанкового комплекса NLAW они разработали почти за месяц.
Сейчас у команды довольно большой арсенал модулей оружия — это более 30 позиций. В список входит стрелковое оружие, гранатометы, противотанковые ракетные комплексы, переносные зенитно-ракетные комплексы, противотанковые управляемые ракеты.