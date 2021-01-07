Стоимость биткоина впервые превысила 40 тысяч долларов — за последние сутки курс вырос на 5 тысяч долларов





Только вчера Bitcoin отметился очередным рекордом, покорив психологический рубеж в 35 тысяч долларов. Сегодня же крупнейшая цифровая валюта снова пробила потолок — стоимость одной монеты BTC превысила 40 тысяч долларов, о чем свидетельствуют данные сайта CoinDesk, отслеживающего стоимость криптовалют на разных биржах.

В ходе торгов вечером 7 января курс криптовалюты ненадолго пересек отметку в 40 тысяч долларов. Новый максимум — 40 324,01 долларов за единицу криптовалюты. Последний час криптовалюта торгуется чуть ниже отметки 39 000 долларов. Непосредственно сейчас — на момент написания этой заметки — (22:48 по Киеву) курс составляет 39 041,98 доллара.

Цена биткоина бьет рекорды с 15 декабря 2020 года, когда курс поднялся выше 20 тысяч долларов, обновив предыдущий исторический максимум, зафиксированный в 2017 году. Взлет курса выглядит еще более впечатляющим, если вспомнить, что еще в марте 2020-го Bitcoin дешевел до пяти тысяч долларов.

Как это обычно происходит, в унисон с Bitcoin дорожают и другие основные криптовалюты (альткоины). Например, Ethereum (он же эфир) за 24 часа подорожал на 4,24%, до 1242,03 доллара за единицу криптовалюты. Как мы уже отмечали ранее, эфир продолжает быть самой доходной криптовалютой для майнинга, а количество ее майнеров стремительно растет. Эта цифровая валюта, как и многие другие, добывается с помощью видеокарт, что уже начало сказываться на розничных ценах графических адаптеров.

По данным отраслевого трекера Coinmarketcap.com, общая рыночная капитализация виртуальных валют сейчас составляет 1,047 триллиона долларов и больше 724 миллиардов долларов приходится на Bitcoin.