Стоимость электропикапа GMC Hummer EV в США подскочила вдвое — до $250 тыс.

GMC Hummer EV пользуется огромным спросом и возник дефицит машин. При стартовой цене в 112 тысяч долларов, автомобиль начали покупать на аукционах в США за 250 тысяч и даже дороже.

В течение 1 квартала 2022 года GM поставил всего 99 единиц электропикапа Hummer. По состоянию на 27 апреля, в наличии было всего несколько единиц. Две машины проданы в тот же день по цене более 250 тысяч долларов каждая, передает Electrek.

На дилерском аукционе в Техасе автомобиль ушел с молотка за 255 тысяч долларов. На аукционе Cars and Bids новый Hummer продан за 260 тысяч долларов.

Спрос на электрические пикапы высок. Даже на те автомобили, которые уже находятся в производстве, такие как Rivian R1T и Ford F-150 Lightning, заказов хватит и на 2023 год. У Cybertruck, предположительно, уже более 1 миллиона бронирований. Бронирование GMC Hummer EV же вообще прекращено.

Hummer EV построен на базе батареи Ultium Drive с полезной емкостью 212,7 кВт·ч и мощностью 1000 л. с. Запас хода электропикапа — почти 530 км. Вес — 4110 кг. У авто полный привод e4WD с управлением вектора тяги и блокировкой дифференциала eLockers, адаптивная пневмоподвеска, возможно управление ускорением/торможением одной педалью, есть режимы Extract Mode, Terrain Mode и CrabWalk.