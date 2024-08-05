Сторонняя программа делает Windows 11 похожей на «десятку» за одно нажатие

Windows 11 вышла три года назад, но так и не стала любимой у пользователей. Большинство все еще пользуется Windows 10. Благодаря программе RevertSV Windows 11 может легко получить вид десятой версии ОС.

Речь только о внешности — программа не меняет работу системы изнутри, только интерфейс пользователя. Ютубер LagLife, разработчик программы, говорит, что это решение работает «в один клик»:

«Я решил сделать это, потому что было много попыток «восстановить» [интерфейс], но никто еще не добился полного успеха. Когда это будет сделано, я выпущу скрипт для возврата существующей установки к пользовательскому интерфейсу Windows 10 одним щелчком мыши».

Другой пользователь YouTube, Come On Windows, недавно попробовал приложение на виртуальной машине, которое вы можете увидеть ниже. Похоже, что файлы uDWM.DLL и DWMAPI.DLL от Valinet использовались при создании утилиты. Desktop Window Manager (DWM) был представлен корпорацией Майкрософт еще во времена Windows Vista.

Программа RevertSV доступна для загрузки. Это может быть интересно, но лучше экспериментировать на виртуальной машине. Больше узнать о RevertSV можно на YouTube-канале автора.

Курс UI/UX designer від Mate academy. Хочете навчитись створювати зручні сайти та застосунки? Навчайтесь на курсі UI/UX designer та вже через 8 місяців ви зможете почати працювати. Отримати знижку на курс

Источник: NeoWin

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков.