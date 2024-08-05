Принудительное обновление: драйверы NVIDIA вызывают «экран смерти» с Windows 10 и старыми процессорами

В феврале этого года оказалось, что некоторые старые компьютеры не могут запускать последние версии Windows 11 из-за отсутствия набора инструкций POPCNT. Сейчас стало известно, что и пользователи Windows 10 тоже имеют проблему из-за POPCNT, а ее причина — графические драйверы NVIDIA.

Примерно месяц назад NVIDIA опубликовала статью в базе знаний о прекращении поддержки в своих драйверах старых компьютеров без набора инструкций POPCNT. Это не просто информационное сообщение: установка драйвера 555 или более новой версии в систему с поддерживаемой видеокартой Nvidia и неподдерживаемым процессором приводит к сбою всей системы вплоть до BSOD с кодом ошибки SYSTEM THREAD EXCEPTION NOT HANDLED.

Хотя эти же процессоры уже официально не поддерживаются и самими Windows 10 / Windows 11 от Microsoft, они все еще работали. Но если их пользователь попытается установить драйверы дисплея 555+ — это гарантированный BSOD. Пользователям таких компьютеров было бы полезно настроить параметры Центра обновления Windows, чтобы предотвратить автоматическую загрузку операционной системой драйвера 555 или более нового драйвера.

Речь идет в основном о процессорах Core 2 Duo, которых осталось не очень много — особенно в сочетании с актуальными видеокартами NVIDIA. Поэтому случай не самый частый — но все же возможный. Но если система без SSE4.2 и с видеокартой GTX 750 Ti или GTX 950 не может загрузиться после обновления графического драйвера, теперь известно, почему.

Англійська для IT від Englishdom. В межах курсу можна освоїти ключові ІТ-теми та почати без проблем говорити з іноземними колегами. Дійзнайтеся більше

Источник: Neowin

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков.