Стоимость Apple снова превысила $3 трлн — несмотря на снижение доходов в 2023 году

Акции Apple во вторник выросли еще на 2% — до $193,42 за одну.

Впервые отметки в $3 трлн рыночной капитализации Apple достигла в июне 2022 года, и ненадолго «коснулась» ее в январе. В июле 2023-го акции производителя iPhone достигли самого высокого уровня и сейчас Apple остается самой дорогой публичной компанией США.

Несмотря на то, что компания уменьшает общее количество своих акций путем обратного выкупа Обратный выкуп акций или buyback — когда компания выкупает собственные акции, чтобы уменьшить количество акций, доступных на фондовом рынке., их цена выросла более чем на 48% в этом году.

В 2023 финансовом году Apple сообщила об общем доходе в размере $383,29 миллиарда — примерно на 3% меньше, чем в прошлом году. В ноябре компания предупредила, что не ожидает роста годового дохода в своем важнейшем декабрьском квартале, который является первым полным кварталом с продажами iPhone 15.

В следующем году Apple выпустит гарнитуру виртуальной реальности Vision Pro — свою первую большую вычислительную платформу с момента появления Apple Watch в 2014 году.