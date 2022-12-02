«Стражи Галактики 3» — первый трейлер знакомит с необычными местами и созданиями. Кинокомикс выйдет 4 мая 2023 года

Disney выпустила официальный трейлер третьих «Стражей Галактики» – похоже, что фильм станет безумным забегом по звездам. Одна из показанных планет очень похожа на Землю, но заполнена двуногими инопланетянами с лицами животных. Стражи отправятся к какой-то гигантской мясистой спиральной штуке в космосе.

Джеймс Ганн, снявший первые два фильма, снова взялся за дело в третьей части после увольнения за оскорбительные твиты и повторного найма менее чем через год. Однако, скорее всего, это будет последний фильм Ганна для Марвел – он недавно был назначен одним из CEO DC Studios.

Многие знакомые лица из прошлых фильмов также возвращаются: Крис Пратт в роли Питера Куилла, Зои Салданья в роли Гаморы, Дэйв Батиста в роли Дракса, Карен Гиллан в роли Небулы, Пом Клементьефф в роли Богомола, Вин Дизель в роли Грута и Брэдли Купер в роли Ракеты.

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Чтобы подготовиться к просмотру фильма, можно посмотреть новый праздничный выпуск «Стражей Галактики» на Disney Plus. Он выглядит как пролог к следующему фильму, хотя об этом не говорится напрямую.

В украинский кинопрокат «Стражи Галактики 3» выйдут 4 мая 2023 года.