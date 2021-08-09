После съемок «Стражей Галактики 3» для Marvel Джеймс Ганн снова вернется к работе с DC — в планах сразу несколько проектов





Сценарист и режиссер Джеймс Ганн является ярким примером специалиста, который отлично зарекомендовал себя сразу в двух крупнейших комикс-вселенных — Marvel и DC. При этом судя по свежей информации он не собирается работать с одной из компаний эксклюзивно и после работы над «Стражами Галактики 3» для Marvel собирается снова вернуться к DC.

Как вы помните, Ганн начал сотрудничество с Marvel/Disney с картины «Тор 2: Царство тьмы» (2013), потом были суперуспешные «Стражи Галактики» (2014 и 2017) и «Мстители: Война бесконечности» (2018).

Однако в 2018 году автора отстранили от работы над третьим фильмом серии «Стражи Галактики» из-за старых противоречивых твитов. Пока студия боролась с давлением фанатов, Ганн успел переметнуться к DC / Warner Bros., согласившись перезапустить серию «Отряд самоубийц» после не слишком удачного первого фильма.

Впрочем, в итоге все закончилось хорошо и Disney вернул Джеймса Ганна во вселенную Marvel, но судя по всему вопросы к студии у автора остались. В итоге не сегодняшний день в списке грядущих проектов у Ганна есть сразу несколько работ с DC и ни одной — с Marvel. Таким образом вполне вероятно, что «Стражи Галактики 3» станут финальной точкой в сотрудничестве двух сторон.

Напомним, что после съемок картины «Отряд самоубийц: Миссия навылет» (кстати, она довольно спорно стартовала в прокате, собрав в первый уикэнд всего $26,5 млн) Ганн займется его сериалом-спиноффом «Миротворец» с Джоном Синой в главной роли. Далее у автора в списке полнометражный анимационный фильм «Койот против Acme», но это еще не все — глава DC Films Уолтер Хамада заявил, что у студии в подтвержденных планах есть сразу несколько совместных работ. К сожалению, у нас пока нет точной информации, что это за проекты, но мы будем с интересом следить за ситуацией.

Источник: IGN