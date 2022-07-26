Джеймс Ганн: Мы не выложили трейлер «Стражей Галактики 3» в онлайн из-за недостаточной готовности визуальных эффектов

Вчера мы опубликовали подборку самых интересных трейлеров с фанатского мероприятия San Diego Comic-Con 2022, при этом туда не вошел тизер-трейлер фильма «Стражи Галактики 3» / Guardians of the Galaxy Vol. 3, который демонстрировали публике в зале.

Некоторые пользователи социальных сетей тут же обрушились с критикой на Marvel, однако режиссер картины Джеймс Ганн поспешил взять вину на себя.

I wish you could have too. But it’s not just Marvel, it’s also me. Although I love the teaser some VFX aren’t where I’d want them to be for repeated views & close inspection — remember we didn’t wrap long ago — so you’ll have to wait just a beat! Sorry! https://t.co/NAz0gIedo8 — James Gunn (@JamesGunn) July 25, 2022

По его словам, трейлер очень хорош с точки зрения смыслов, но некоторые визуальные эффекты еще не окончательно готовы. Соответственно, при первом просмотре в рамках мероприятия фанаты воспринимают ролик на ура, однако при последующих просмотрах и выискивании деталей зрителей может постичь разочарование качеством VFX. Чтобы этого не случилось, Джеймс Ганн попросил фанатов подождать еще совсем немного.

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Те, кому удалось увидеть тизер под музыку The Flaming Lips «Do You Realize», рассказал о его сюжете. Команда Стражей встречается с Гаморой, которая их не узнает. Часть ролика посвятили истории Ракеты (его показали совсем маленьким зверьком), показали Грута-подростка, а также героя Адама Варлока в исполнении Уилла Поултера.

Премьера фильма «Стражи Галактики 3» / Guardians of the Galaxy Vol. 3 назначена на 5 мая 2023 года, это будет финал истории об этой команде героев (но по отдельности они будут появляться в других фильмах вселенной Marvel Cinematic Universe).

P.S. В сети уже можно найти экранные копии тизера, но они ужасного качества и активно удаляются администрацией Youtube.

Источник: Variety