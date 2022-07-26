Джеймс Ганн: Мы не выложили трейлер «Стражей Галактики 3» в онлайн из-за недостаточной готовности визуальных эффектов

Вчера мы опубликовали подборку самых интересных трейлеров с фанатского мероприятия San Diego Comic-Con 2022, при этом туда не вошел тизер-трейлер фильма «Стражи Галактики 3» / Guardians of the Galaxy Vol. 3, который демонстрировали публике в зале.
Некоторые пользователи социальных сетей тут же обрушились с критикой на Marvel, однако режиссер картины Джеймс Ганн поспешил взять вину на себя.
I wish you could have too. But it’s not just Marvel, it’s also me. Although I love the teaser some VFX aren’t where I’d want them to be for repeated views & close inspection — remember we didn’t wrap long ago — so you’ll have to wait just a beat! Sorry! https://t.co/NAz0gIedo8
— James Gunn (@JamesGunn) July 25, 2022
По его словам, трейлер очень хорош с точки зрения смыслов, но некоторые визуальные эффекты еще не окончательно готовы. Соответственно, при первом просмотре в рамках мероприятия фанаты воспринимают ролик на ура, однако при последующих просмотрах и выискивании деталей зрителей может постичь разочарование качеством VFX. Чтобы этого не случилось, Джеймс Ганн попросил фанатов подождать еще совсем немного.
Те, кому удалось увидеть тизер под музыку The Flaming Lips «Do You Realize», рассказал о его сюжете. Команда Стражей встречается с Гаморой, которая их не узнает. Часть ролика посвятили истории Ракеты (его показали совсем маленьким зверьком), показали Грута-подростка, а также героя Адама Варлока в исполнении Уилла Поултера.
Премьера фильма «Стражи Галактики 3» / Guardians of the Galaxy Vol. 3 назначена на 5 мая 2023 года, это будет финал истории об этой команде героев (но по отдельности они будут появляться в других фильмах вселенной Marvel Cinematic Universe).
P.S. В сети уже можно найти экранные копии тизера, но они ужасного качества и активно удаляются администрацией Youtube.
Источник: Variety