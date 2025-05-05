Школы ОАЭ добавляют ИИ в обязательную программу для учеников 1-12 классов

Раздел Технологии выходит при поддержке

ОАЭ со следующего учебного года сделают ИИ обязательным школьным предметом для учеников 1-12 классов, хотя фактически обучение новой технологии будет стартовать еще с детского сада.

Курс будет включать этические аспекты, основные концепции и практические применения искусственного интеллекта, по данным государственного информационного агентства WAM (через Bloomberg).

ОАЭ — не первая страна, которая интегрирует ИИ в школьное образование. В прошлом месяце об аналогичном решении объявил Китай для учащихся начальной и средней школ.

Следует отметить, что Эмираты достаточно активный игрок в отрасли. Еще в 2017 году страна назначила первого в мире министра искусственного интеллекта, а за несколько дней до этого презентовала Нацстратегию развития ИИ и готовится стать первой страной, которая будет использовать чат-ботов для написания законов.

ОАЭ также активно инвестируют в датацентры для обучения ИИ-моделей и создали инвестиционный фонд, который по предварительным оценкам, может вырасти до $100 млрд в ближайшие годы. Ранее страна объявила о планах потратить $1,4 трлн в следующем десятилетии на энергетику, полупроводники, инфраструктуру искусственного интеллекта и производство в США.

Глава OpenAI Сэм Альтман заявлял, что ОАЭ могли бы стать «регуляторной песочницей» для тестирования технологий искусственного интеллекта и возглавить разработку глобальных правил для их использования. А США тем временем рассматривают возможность ослабления ограничений на продажи чипов Nvidia в Эмираты, что может произойти уже по результатам майского визита президента Дональда Трампа в страну.

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По оценкам ОАЭ, к 2030 году мировая рыночная стоимость искусственного интеллекта составит $15,7 триллиона, что увеличит ВВП страны на 35% и уменьшит государственные расходы вполовину.

Раздел Технологии выходит при поддержке

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