Стив Возняк критикует Илона Маска и Tesla за «нечестность», говорит, что они «ограбили» его и его семью, рекламируя функцию автопилота

В интервью программе Squawk Box на канале CNBC Стив Возняк заявил, что Илон Маск во многом похож на его покойного друга и коллегу, сооснователя Apple Стива Джобса. В то же время он не верит, что в сфере предпринимательства глава Tesla сопоставим с Джобсом.

«Я отношу их к категории умеющих общаться и желающих, чтобы их считали важной персоной и похожими на лидера культа», — сказал Возняк.

Стив Возняк заявил, что его жизнь была основана на абсолютной честности, но это описание, по его мнению, нельзя применить к Маску.

«Честность исчезает, когда вы смотрите на Илона Маска и Tesla», — сказал Возняк. «Они украли у моей семьи, у меня и у моей жены так много денег […] с вещами, которые, на основании их слов, мы действительно считали реальными».

Возняк имел в виду электромобиль Tesla, который он модернизировал в 2016 году. Тогда Tesla впервые предложила бета-версию функции Full Self-Driving (FSD), а Маск сказал, что к концу того же года автомобиль сможет самостоятельно ездить по стране.

Затем Возняк и его жена потратили $50 тыс. на модернизацию еще одного автомобиля, оснастив его дополнительными камерами и датчикам. По словам Маска, всё это должно было позволить автомобилю ездить от побережья до побережья без вмешательства водителя к концу 2017 года. Но Возняк говорит, что функции автономного вождения автомобиля всё ещё далеки от обещанного Маском.

«Он все время ошибается», — сказал он. «Это ужасный, пугающий опыт».

Возняк уточнил, что восхищается некоторыми аспектами деятельности Маска. Речь идёт о том, как Маск помог ускорить переход автопрома от автомобилей с ДВС к электромобилям. Но не могут вызывать восхищения вводящие в заблуждение и нечестные маркетинговые высказывания. Однако Джобс, по мнению Возняка, «не был таким уж нечестным». При Джобсе такого не было, чтобы потребитель что-то покупал, думая, что получит нечто особенное, и не получал этого.

Напомним, в прошлом месяце директор по программному обеспечению автопилота Tesla Ашок Эллусвами сообщил, что промо-видео 2016-го года с демонстрацией работы автопилота Tesla было постановочным.

Источник: techspot