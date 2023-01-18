Промо-видео с работой автопилота Tesla 2016-го года было инсценированным — маршрут заранее спланировали инженеры

Рекламный ролик 2016-го года, на котором автомобилем Tesla якобы управляет только система помощи водителю (вот этот), был постановочным, заявил в суде директор по программному обеспечению автопилота автопроизводителя Ашок Эллусвами.

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В недавнем заявлении Эллусвами сказал, что видео под названием «Полностью автономное вождение на всех Tesla» должно было изобразить «то, что можно создать для системы», а не то, чего клиенты могли ожидать от нее.

Видео, которое генеральный директор автопроизводителя Илон Маск опубликовал у себя в Twitter с подписью «Tesla едет самостоятельно», показывает, как автомобиль едет и паркуется без постороннего участия, избегая препятствий и учитывая красный или зеленый цвет светофора.

Ролик начинается с заставки, в которой сказано, что «человек на водительском сиденье находится только из-за требований закона», но «ничего там не делает, машина едет сама».

По словам Эллусвами, промо было «специфичным для заранее определенного маршрута» по сравнению с производственной версией технологии, которая просто полагалась на входные данные от камер и датчиков.

«Технология использовала дополнительную, заранее подготовленную информацию для вождения», – сказал он юристам, добавив, что маршрут, за которым следовала машина, ранее был нанесен на 3D-карту.

Другими словами, автопилот Tesla не мог столь динамично планировать маршрут – вместо этого инженеры компании создали его самостоятельно для целей рекламы.

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Ранее газета New York Times сообщала о предварительной разработке карты для автопилота и отметила, что у пользователей такой привилегии не будет. В настоящее время расследование журналистов получило подтверждение от официального представителя Tesla. Эллусвами работал инженером на момент создания видео и был вовлечен в команду, занимавшуюся промо.

Показания Эллусвами предоставил в рамках иска семьи Вея Хуанга, погибшего в 2018 году, когда его Model X с включенным автопилотом врезалась в ограждение на шоссе.

Эллусвами также сказал, что версия автопилота, которая была доступна на момент создания видео, «не могла реагировать на светофор» – несмотря на то, что это было показано на видео. Он добавил, что «не помнит, был ли на водительском сиденье человек, который управлял ускорением/торможением, или это делала машина».

Однако признание об инсценировке промо не единственное, что удивляет в заявлении Эллусвами. Махмуд Хикмет, руководитель отдела исследований и разработок Ohmio Automation, выделил части стенограммы, где Эллусвами сказал, что он не знает о фундаментальных аспектах безопасности, таких как Operational Design Domain, также известный как ODD. Это определение касается таких ситуаций, как география или погода, при которых автономному транспортному средству разрешено работать (например, если автомобиль способен ездить только в определенном городе при идеальных погодных условиях, то дождливый день в другом городе будет за пределами его ODD).

Понятно, что это фраза, которую вряд ли услышишь в повседневном общении или рекламных материалах, однако ее точно ожидаешь услышать от человека, занимающегося разработкой автопилота. Общество автомобильных инженеров (SAE), организация, стоящая за уровнями автономности, на которые ссылалась сама Tesla, называет ODD «ключом к безопасности автономных автомобилей».

Во время выступления в подкасте с Лексом Фридманом Маск, похоже, пренебрежительно говорил об ODD. Он сказал, что аббревиатура «звучит как ADD», а затем ответил на вопрос о философии широкомасштабного ODD Tesla, сказав, что «довольно безумно» позволить людям управлять автомобилями вместо машин.

В настоящее время автокомпания Маска сталкивается с судебными исками и контролем со стороны регуляторов по поводу своих систем помощи водителю. В сентябре владельцы автомобилей Tesla подали коллективный иск против автопроизводителя из-за «введения общественности в заблуждение касаемо технологии автопилота и функции полностью самостоятельного вождения (FSD)». Позже компания подала ходатайство об отклонении иска, так как считает, что «неспособность реализовать долгосрочную желаемую цель не является мошенничеством». В декабре суд США обязал Tesla за свой счет модернизировать клиенту автомобиль из-за «обманчивой рекламы» полноценного автопилота.

Ранее в этом году NHTSA предоставила отчет об авариях с участием транспортных средств с расширенной системой помощи водителю (ADAS), где Tesla возглавила список.

Недавно ютубер Маркес Браунли протестировал Tesla FSD и оценил его возможности. Во время поездки по Нью-Джерси, двигаясь по скоростным автомагистралям и дорогам в черте города, Маркес пытался не вмешиваться в управление и все же в нескольких эпизодах система не справилась.

Источник: The Verge