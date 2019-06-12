Суд приостановил лицензию украинского лоукостера SkyUp Airlines, но авиакомпания и далее выполняет все рейсы





В начале этого месяца мы рассказывали о том, что украинский лоукостер SkyUp вышел на рынок внутренних авиаперевозок и запустил два рейса с ценами на билеты от 500 грн. Однако не все новости о компании являются такими позитивными.

Барышевский районный суд Киевской области своим решением от 24 мая приостановил действие лицензии авиакомпании SkyUp Airlines на перевозку пассажиров авиатранспортом. Причиной такого решения стали системное невыполнение обязательств перед клиентами, задержки рейсов и отсутствие контроля за выполнением норм авиационной безопасности. По информации источников в самой компании, в скором времени о следственных действиях в отношении собственников SkyUp объявит Генеральная прокуратура Украины.

Отметим, несмотря на данное решение суда, приостанавливающее действие лицензии, SkyUp не прекращает перевозку пассажиров. Компания считает, что действия суда были «абсурдными и неправомерными», а потому 5 июня она обжаловала Определение Барышевского суда в Киевском апелляционном суде, а сегодня пояснила свою позицию.

Отмечается, что Определение Барышевского суда не имеет под собой никаких законных оснований. Суд данной инстанции не имел права выносить Определение относительно приостановления действия лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности по перевозке пассажиров воздушным транспортом (далее, Определение), поскольку регуляторами в сфере авиаперевозок являются Министерство инфраструктуры Украины и Госавиаслужба Украины. В компании обращают внимание на неправомерность действий судьи, это подтверждается тем фактом, что основанием для принятия им Определения стал иск от человека, который никогда не покупал билеты в SkyUp Airlines и соответственно никогда не являлся её клиентом.

Исходя из вышесказанного, в компании считают, что данное Определение никак не влияет на хозяйственную деятельность SkyUp Airlines, а является лишь следствием недобросовестной конкуренции. В самое ближайшее время Определение должно быть пересмотрено, отмечают в компании.

Также компания заявляет, что SkyUp Airlines работает в обычном режиме, все рейсы выполняются согласно заявленному расписанию.

Источник: «Фокус», SkyUp, Facebook