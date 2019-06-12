Суд приостановил лицензию украинского лоукостера SkyUp Airlines, но авиакомпания и далее выполняет все рейсы
В начале этого месяца мы рассказывали о том, что украинский лоукостер SkyUp вышел на рынок внутренних авиаперевозок и запустил два рейса с ценами на билеты от 500 грн. Однако не все новости о компании являются такими позитивными.
Барышевский районный суд Киевской области своим решением от 24 мая приостановил действие лицензии авиакомпании SkyUp Airlines на перевозку пассажиров авиатранспортом. Причиной такого решения стали системное невыполнение обязательств перед клиентами, задержки рейсов и отсутствие контроля за выполнением норм авиационной безопасности. По информации источников в самой компании, в скором времени о следственных действиях в отношении собственников SkyUp объявит Генеральная прокуратура Украины.
Отметим, несмотря на данное решение суда, приостанавливающее действие лицензии, SkyUp не прекращает перевозку пассажиров. Компания считает, что действия суда были «абсурдными и неправомерными», а потому 5 июня она обжаловала Определение Барышевского суда в Киевском апелляционном суде, а сегодня пояснила свою позицию.
Отмечается, что Определение Барышевского суда не имеет под собой никаких законных оснований. Суд данной инстанции не имел права выносить Определение относительно приостановления действия лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности по перевозке пассажиров воздушным транспортом (далее, Определение), поскольку регуляторами в сфере авиаперевозок являются Министерство инфраструктуры Украины и Госавиаслужба Украины. В компании обращают внимание на неправомерность действий судьи, это подтверждается тем фактом, что основанием для принятия им Определения стал иск от человека, который никогда не покупал билеты в SkyUp Airlines и соответственно никогда не являлся её клиентом.
Исходя из вышесказанного, в компании считают, что данное Определение никак не влияет на хозяйственную деятельность SkyUp Airlines, а является лишь следствием недобросовестной конкуренции. В самое ближайшее время Определение должно быть пересмотрено, отмечают в компании.
Также компания заявляет, что SkyUp Airlines работает в обычном режиме, все рейсы выполняются согласно заявленному расписанию.
Источник: «Фокус», SkyUp, Facebook
- Авиакомпания SkyUp была зарегистрирована в Киеве в июне 2016 года. Её учредителем является ООО ACS-Украина Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp!
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- В декабре 2017 года авиакомпания SkyUp анонсировала чартерные рейсы из Киева, Харькова, Львова и Одессы по 16 направлениям. Среди них: Анталия, Бодрум, Даламан, Шарм-эль-Шейх, Хургада, Бургас, Римини, Тирана, Варна, Ларнака, Тиват, Барселона, Пальма-де-Майорка, Тенерифе, Дубай.
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- Сейчас флот лоукостера SkyUp состоит из двух самолётов Boeing 737-800 и одного Boeing-737-700. До конца года авиаперевозчик намерен расширить свой парк за счёт ещё одного самолёта Boeing 737-800 и одного воздушного судна Boeing 737-700.
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- В марте 2018 года авиакомпания SkyUp подписала контракт с Boeing на поставку пяти самолётов Boeing 737 MAX на $624 млн со сроком поставки в 2023 году с возможностью дополнительного заказа еще пяти самолетов в те же сроки.
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- Летом стало известно, что лоукостер SkyUp обсуждает с «Антоновым» возможность использования их самолетов для регулярных внутренних рейсов.
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- Весной 2018 года лоукостер SkyUp начал выполнять чартерные рейсы.
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- В начале октября стало известно, что SkyUP получила сертификат TCO (third country operator license) от Европейского агентства по безопасности в авиации EASA. Данный документ дает авиакомпании право летать в 28 стран Европы, которые входят в EASA, а также в четыре страны, являющиеся членами Европейской ассоциации свободной торговли — в Швейцарию, Норвегию, Исландию, Лихтенштейн.
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- В конце октября 2018 года лоукостер SkyUp запустил продажи билетов на первые международные рейсы по цене от 987 грн.
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- В ноябре 2018 года SkyUp начала продажу билетов на внутренние рейсы по цене от 500 грн.
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- В декабре 2018 года лоукостер SkyUp открыл прямые рейсы в Португалию.