Новоиспеченная украинская авиакомпания SkyUp выполнила свой первый рейс – чартер в египетский Шарм-эль-Шейх

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Новая украинская авиакомпания SkyUp, после нескольких переносов сроков, сегодня (21 мая) наконец совершила свой первый полет. Об этом сообщила пресс-служба Мининфраструктуры.

Как и было запланировано, SkyUp начала деятельность с выполнения чартерных рейсов. В 07:27 борт Boeing 737-800 с регистрационным номером UR-SQA вылетел из аэропорта Киев (Жуляны) в египетский Шарм-эль-Шейх. Что интересно, борт UR-SQA не успели перекрасить и пока он будет летать в ливрее предыдущего эксплуатанта – Malaysia Airlines.

Сегодня SkyUp осуществит еще один перелет в курортный город Египта – вылет KUP5055 намечен на 16:00.

В Мининфраструктуры особо подчеркнули, что уже в этом году SkyUp начнет выполнять регулярные перелеты по внутренним и международным направлениям. Что интересно, в пресс-релизе Мининфраструктуры говорится, что все внутренние рейсы будут выполняться по лоукост-модели, и в качестве примера называют стоимость билета на рейс Киев–Одесса – от 499 грн в одну сторону.

Ожидается, что первые внутренние украинские регулярные рейсы SkyUp запустит уже в конце июня 2018 года по направлениям Киев-Одесса и Харьков-Одесса. За границу авиакомпания планирует летать по маршрутам Киев-Барселона, Киев-Ларнака и Киев-Дубай (раньше говорили, что вместо этого маршрута будет Киев-Батуми).

До конца текущего года SkyUp планирует перевезти около 650 тыс. украинцев.

Источник: Мининфраструктуры