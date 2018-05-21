Новоиспеченная украинская авиакомпания SkyUp выполнила свой первый рейс – чартер в египетский Шарм-эль-Шейх
Новая украинская авиакомпания SkyUp, после нескольких переносов сроков, сегодня (21 мая) наконец совершила свой первый полет. Об этом сообщила пресс-служба Мининфраструктуры.
Как и было запланировано, SkyUp начала деятельность с выполнения чартерных рейсов. В 07:27 борт Boeing 737-800 с регистрационным номером UR-SQA вылетел из аэропорта Киев (Жуляны) в египетский Шарм-эль-Шейх. Что интересно, борт UR-SQA не успели перекрасить и пока он будет летать в ливрее предыдущего эксплуатанта – Malaysia Airlines.
Сегодня SkyUp осуществит еще один перелет в курортный город Египта – вылет KUP5055 намечен на 16:00.
В Мининфраструктуры особо подчеркнули, что уже в этом году SkyUp начнет выполнять регулярные перелеты по внутренним и международным направлениям. Что интересно, в пресс-релизе Мининфраструктуры говорится, что все внутренние рейсы будут выполняться по лоукост-модели, и в качестве примера называют стоимость билета на рейс Киев–Одесса – от 499 грн в одну сторону.
Ожидается, что первые внутренние украинские регулярные рейсы SkyUp запустит уже в конце июня 2018 года по направлениям Киев-Одесса и Харьков-Одесса. За границу авиакомпания планирует летать по маршрутам Киев-Барселона, Киев-Ларнака и Киев-Дубай (раньше говорили, что вместо этого маршрута будет Киев-Батуми).
До конца текущего года SkyUp планирует перевезти около 650 тыс. украинцев.
Источник: Мининфраструктуры
- Авиакомпания SkyUp зарегистрирована в Киеве в июне 2016 года. Ее учредителем является ООО ACS-Украина Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp!
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- В декабре 2017 года SkyUp анонсировал чартеры из Киева, Харькова, Львова и Одессы по 16 направлениям. Среди них: Анталия, Бодрум, Даламан, Шарм-эль-Шейх, Хургада, Бургас, Римини, Тирана, Варна, Ларнака, Тиват, Барселона, Пальма-де-Майорка, Тенерифе, Дубай.
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- Сейчас флот авиакомпании состоит из среднемагистральных судов типа Боинг 737-800 NG (Neхt Generation) на 189 пассажирских мест.
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- В марте 2018 года SkyUp подписала контракт с Boeing на поставку пяти Boeing 737 MAX на $624 млн. Все пять самолетов должны быть поставлены в 2023 году. Кроме того, в контракте предусмотрена возможность дозаказа еще пяти самолетов этих же моделей в аналогичные сроки.