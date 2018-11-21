SkyUp начала продажу билетов на внутренние рейсы по цене от 500 грн
Украинская авиакомпания SkyUp, которая позиционирует себя как национальный лоукостер, запустила продажу билетов на внутренние рейсы по цене от 500 гривен в одну сторону.
Согласно обнародованному расписанию, полёты между Киевом и Одессой стартуют с 2 июня 2019 года и будут выполняться дважды в неделю по средам и воскресеньям. С аналогичным расписанию будут запущены рейсы между Одессой и Харьковом.
Минимальная цена билета в одну сторону составит от 500 грн с учётом перевозки только ручной клади массой до 7 кг. Стоимость авиабилета с включённым багажом массой до 23 кг (и опцией изменения даты вылета) начинается с отметки 800 грн в одну сторону.
На текущий момент SkyUp выполняет чартерные рейсы в интересах туроператора Join UP!
Источник: «Экономическая правда»
- Авиакомпания SkyUp была зарегистрирована в Киеве в июне 2016 года. Её учредителем является ООО ACS-Украина Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp!
- В декабре 2017 года авиакомпания SkyUp анонсировала чартерные рейсы из Киева, Харькова, Львова и Одессы по 16 направлениям. Среди них: Анталия, Бодрум, Даламан, Шарм-эль-Шейх, Хургада, Бургас, Римини, Тирана, Варна, Ларнака, Тиват, Барселона, Пальма-де-Майорка, Тенерифе, Дубай.
- Сейчас флот лоукостера SkyUp состоит из двух самолётов Boeing 737-800 и одного Boeing-737-700. До конца года авиаперевозчик намерен расширить свой парк за счёт ещё одного самолёта Boeing 737-800 и одного воздушного судна Boeing 737-700.
- В марте 2018 года авиакомпания SkyUp подписала контракт с Boeing на поставку пяти самолётов Boeing 737 MAX на $624 млн со сроком поставки в 2023 году с возможностью дополнительного заказа еще пяти самолетов в те же сроки.
- Летом стало известно, что лоукостер SkyUp обсуждает с «Антоновым» возможность использования их самолетов для регулярных внутренних рейсов.
- Весной 2018 года лоукостер SkyUp начал выполнять чартерные рейсы.
- В начале октября стало известно, что SkyUP получила сертификат TCO (third country operator license) от Европейского агентства по безопасности в авиации EASA. Данный документ дает авиакомпании право летать в 28 стран Европы, которые входят в EASA, а также в четыре страны, являющиеся членами Европейской ассоциации свободной торговли — в Швейцарию, Норвегию, Исландию, Лихтенштейн.
- В конце октября 2018 года лоукостер SkyUp запустил продажи билетов на первые международные рейсы по цене от 987 грн.