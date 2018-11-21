SkyUp начала продажу билетов на внутренние рейсы по цене от 500 грн

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Украинская авиакомпания SkyUp, которая позиционирует себя как национальный лоукостер, запустила продажу билетов на внутренние рейсы по цене от 500 гривен в одну сторону.

Согласно обнародованному расписанию, полёты между Киевом и Одессой стартуют с 2 июня 2019 года и будут выполняться дважды в неделю по средам и воскресеньям. С аналогичным расписанию будут запущены рейсы между Одессой и Харьковом.

Минимальная цена билета в одну сторону составит от 500 грн с учётом перевозки только ручной клади массой до 7 кг. Стоимость авиабилета с включённым багажом массой до 23 кг (и опцией изменения даты вылета) начинается с отметки 800 грн в одну сторону.

На текущий момент SkyUp выполняет чартерные рейсы в интересах туроператора Join UP!

Источник: «Экономическая правда»