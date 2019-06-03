Украинский лоукостер SkyUp запустил два внутренних авиарейса в Одессу из Киева и Харькова с билетами от 500 грн





Украинская авиакомпания SkyUp вышла на рынок внутренних авиаперевозок, запустив два рейса в Одессу из Киева и Харькова с билетами от 500 грн.

С 25 мая авиакомпания начала выполнять полеты Киев-Одесса из терминала D киевского аэропорта Борисполь с частотой три раза в неделю — по средам, субботам и воскресеньям. Расписание позволяет жителям столицы совершать однодневные или двухдневные поездки на море на выходные. Вылеты из аэропорта Борисполь в Одессу по субботам и воскресеньям выполняются в 10:00, вылеты из Одессы в Киев по субботам в 21:30, по воскресеньям — в 23:00. Время в пути составит 1 час.

Первый рейс Харьков-Одесса SkyUp совершил 2 июня. Полеты по этому маршруту будут выполняться два раза в неделю по четвергам и воскресеньям. Вылеты из Харькова в 14:00, из Одессы — в 16:00 по четвергам, в 14:00 по воскресеньям. Время в пути составляет 1 час. Акционные билеты по цене от 500 грн на маршрут Киев-Одесса доступны на август, сентябрь и октябрь, на рейсы Харьков-Одесса — с сентября по октябрь. В стоимость включена перевозка только ручной клади весом до 7 кг.

Отметим, что SkyUp стал четвертым украинским авиаперевозчиком, который совершает регулярные рейсы внутри Украины, после МАУ, «Мотор Сичи» и «Розы Ветров». Последняя планирует выполнять на сезонной основе рейсы Киев-Одесса с 4 июля по 29 августа включительно.

Отметим, что 21 мая 2019 года украинский лоукостер SkyUp Airlines отметил год с начала полетной программы. Компанию создали в июне 2017 года, в начале 2018 года авиакомпания получила от Госавиаслужбы Украины сертификат эксплуатанта, а также сертификат TCO, который выдается Европейским агентством по безопасности полетов (EASA) и дает право полетов в ЕС. 21 мая 2018 года авиакомпания осуществила свой первый рейс Киев — Шарм-эль-Шейх.

За год активной эксплуатации SkyUp Airlines выполнил 5203 рейса на 46 маршрутах (31 регулярное и 15 чартерных направлений), перевез 870 тыс. пассажиров, получил в свое распоряжение 7 самолетов со средним возрастом 10,1 лет и располагает штатом в 450 сотрудников. Авиакомпания получила свой первый самолет в мае 2018 года. За год флот лоукостера SkyUp Airlines пополнился еще 6 воздушными судами и сейчас состоит из 7 самолетов: 5-ти среднемагистральных судов типа Boeing 737-800 (189 мест) и 2-х среднемагистральных судов типа Boeing 737-700 (149 мест).

Источник: Avianews, SkyUp