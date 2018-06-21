SkyUp обсуждает с «Антоновым» возможность использования их самолетов для регулярных внутренних рейсов
Украинская авиакомпания SkyUp, которая недавно приступила к полетам, начав с чартерных рейсов, сейчас готовится к расширению своей деятельности и запуску регулярных рейсов. И для внутренних рейсов она может использовать самолеты украинского производства «Антонов». По крайней мере, сейчас компании ведут переговоры о возможном сотрудничестве.
Как отметил на вчерашней пресс-конференции сооснователь компании Юрий Альба, уже состоялся первый раунд переговоров, который прошел под эгидой министра инфраструктуры Владимира Омеляна.
«Мы встречались с главным конструктором «Антонова» касательно возможности эксплуатации наших отечественных самолетов на внутренних рейсах. Сейчас мы ведем активную переписку с конструкторским бюро, собираем данные, чтобы проанализировать технические и экономические характеристики отечественных самолетов. Также мы хотим проанализировать материальную базу и учебные центры, которые готовят пилотов. В ближайшем времени мы сможем понять, насколько плодотворным будет сотрудничество с отечественным производителем», отметил Юрий Альба.
Сейчас флот компании SkyUp Airlines состоит из трех самолетов: двух Boeing 737 Next Generation и одного Airbus A330. Вскоре к ним должен присоединиться Boeing 737-700NG 2002 на 149 мест, который начнут использовать для рейсов с июля.
На пресс-конференции также были названы первые регулярные направления. Это Киев-Одесса и Харьков-Одесса. Эти маршруты планируют открыть в первой декаде июля, цены будут стартовать от 499 грн за билет в одну сторону. Затем компания планирует открыть продажи на три регулярных международных рейса из Киева в Барселону, Ларнаку и Батуми, цены будут формироваться по лоукост-модели.
Также Альба рассказал о грядущих переговорах с американскими банками касательно привлечения финансирования для закупки 10 самолетов нового поколения Boeing 737 MAX.
- Авиакомпания SkyUp зарегистрирована в Киеве в июне 2016 года. Ее учредителем является ООО ACS-Украина Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp!
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- В декабре 2017 года SkyUp анонсировал чартеры из Киева, Харькова, Львова и Одессы по 16 направлениям. Среди них: Анталия, Бодрум, Даламан, Шарм-эль-Шейх, Хургада, Бургас, Римини, Тирана, Варна, Ларнака, Тиват, Барселона, Пальма-де-Майорка, Тенерифе, Дубай.
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- Сейчас флот авиакомпании состоит из среднемагистральных судов типа Боинг 737-800 NG (Neхt Generation) на 189 пассажирских мест.
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- В марте 2018 года SkyUp подписала контракт с Boeing на поставку пяти Boeing 737 MAX на $624 млн со скором поставки в 2023 году с возможностью дозаказа еще пяти самолетов в те же сроки.