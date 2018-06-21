SkyUp обсуждает с «Антоновым» возможность использования их самолетов для регулярных внутренних рейсов

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Украинская авиакомпания SkyUp, которая недавно приступила к полетам, начав с чартерных рейсов, сейчас готовится к расширению своей деятельности и запуску регулярных рейсов. И для внутренних рейсов она может использовать самолеты украинского производства «Антонов». По крайней мере, сейчас компании ведут переговоры о возможном сотрудничестве.

Как отметил на вчерашней пресс-конференции сооснователь компании Юрий Альба, уже состоялся первый раунд переговоров, который прошел под эгидой министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

«Мы встречались с главным конструктором «Антонова» касательно возможности эксплуатации наших отечественных самолетов на внутренних рейсах. Сейчас мы ведем активную переписку с конструкторским бюро, собираем данные, чтобы проанализировать технические и экономические характеристики отечественных самолетов. Также мы хотим проанализировать материальную базу и учебные центры, которые готовят пилотов. В ближайшем времени мы сможем понять, насколько плодотворным будет сотрудничество с отечественным производителем», отметил Юрий Альба.

Сейчас флот компании SkyUp Airlines состоит из трех самолетов: двух Boeing 737 Next Generation и одного Airbus A330. Вскоре к ним должен присоединиться Boeing 737-700NG 2002 на 149 мест, который начнут использовать для рейсов с июля.

На пресс-конференции также были названы первые регулярные направления. Это Киев-Одесса и Харьков-Одесса. Эти маршруты планируют открыть в первой декаде июля, цены будут стартовать от 499 грн за билет в одну сторону. Затем компания планирует открыть продажи на три регулярных международных рейса из Киева в Барселону, Ларнаку и Батуми, цены будут формироваться по лоукост-модели.

Также Альба рассказал о грядущих переговорах с американскими банками касательно привлечения финансирования для закупки 10 самолетов нового поколения Boeing 737 MAX.

Источник: interfax и liga.net